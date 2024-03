Estela de Carlotto denunció que tiene el teléfono intervenido: "No les conviene que hable"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reveló ejercicios de inteligencia: "Están escuchando y no les conviene que hable".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que tiene el teléfono intervenido y contó detalles del acto de conmemoración por el 24 de marzo: "No les conviene que hable". En declaraciones radiales, en medio de la entrevista, la activista de derechos humanos reveló prácticas de inteligencia sobre su teléfono celular: "Tengo intervenido el teléfono, no sé qué pasa. Están escuchando y no les conviene que hable. Nuestra presencia es en paz. Pero esto es gravísimo, el ser humano tiene que tener libertad de acción". Y, sobre la marcha del próximo domingo en homenaje al Día por la Memoria, Verdad y Justicia del 24 de marzo, señaló que “esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”. De Carlotto criticó al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) por su discurso contrario al relato de los organismos de derechos humanos sobre los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Aunque estén todas estas mentiras que se están imponiendo desde el Estado para poder decir la verdad de que son 30.000, y ya no necesitamos demostrarlo. Estamos preparando el discurso general de cada organismo de Derechos Humanos y la convergencia de otros grupos que nos acompañarán en este mismo día", agregó.