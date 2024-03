Contundente respuesta de Martino luego de que lo acusaran de “vender” el partido del Mundial entre Argentina y México

El ex entrenador del seleccionado mexicano fue apuntado por un periodista y también por su ex dirigido Chucky Lozano.

En plena preparación para el partido de mañana frente a New York Red Bulls, en el que Inter Miami defenderá la cima de la Conferencia Este de la MLS que comparte junto a Columbus Crew, Gerardo Martino brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al presente de las Garzas, pero también fue consultado por un tema específico que salió a cuenta en los últimos días: el partido que dirigió como DT de México ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con el futbolista mexicano Edson Álvarez, uno de los convocados por el Tata para esa Copa del Mundo, el periodista Jorge “Burro” Van Rankin arremetió contra el estratega argentino y lo acusó de haber vendido ese encuentro contra la Albiceleste que culminó 2-0 por los tantos de Lionel Messi y Enzo Fernández: “Yo sí me atrevo a decir que hay algo. Tú no lo digas, yo lo digo. Es un misterio del pinche Tata que ese partido lo vendió. A mí que no me venga con nada. ¿Por qué no exhibió a su pinche delantero que está ahí?, ¿por qué no lo metió de titular? Porque lo iba a quemar, a evidenciar. Sí, Funes Mori, a ti me refiero, papá. Por eso no te metió. Sabían que le iba a romper la madre a Argentina si hubiera jugado este señor también. Ahí quedará la historia y él sabrá en su cabecita si lo que hizo es lo correcto”.

Vale mencionar que aquella cita entre argentinos y mexicanos se dio en el marco de un duelo cerrado hasta que Messi sacó un remate imposible con el que batió a Memo Ochoa. Aunque no generó peligro, México se mantuvo en juego hasta que cerca del final Enzo Fernández convirtió otro golazo y posicionó a Argentina en la zona. Además, los dirigidos por Martino habían igualado sin goles ante Polonia y más tarde le ganaron a Arabia Saudita, quedando eliminados en primera ronda solo por un gol de diferencia con los polacos.

Al mismo tiempo, Hirving Chucky Lozano también le apuntó a Martino y recordó sobre su paso por el conjunto tricolor:” Creo que nunca hubo una buena conexión tanto con él, como con su cuerpo técnico y los jugadores, tanto así que nos trataban como niños chiquitos, como si fuéramos militares, y manejar así al grupo creo que fue un error muy grande. Para mí, hubo una de las decisiones de su parte que no fueron las correctas; con base a mi experiencia y mi opinión, el Mundial fue la gota que derramó el vaso”.

Cuando una periodista le mencionó los dichos del periodista mexicano y Chucky Lozano, Martino solamente se limitó a menear la cabeza en señal de negación y respondió: “Ningún comentario”.

En la entrevista con el periodista mexicano, Edson Álvarez también manifestó sobre el Tata: “Si algo he aprendido en esta vida es a ser agradecido. Eso no quita que yo sea agradecido con el Tata, porque me dio la oportunidad de jugar mi segundo Mundial. O sea, a lo que voy, es que estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación. Pero una gran relación, una gran relación. Venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Él es una persona a la que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax. Compartíamos muchas cosas”.

Pero cerró: “Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido con Polonia todo iba bien con él, la relación, como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo para él fui un desconocido, alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar”.