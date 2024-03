Martín Bossi acusó a Javier Milei de no querer "el desarrollo cultural para el país"

El actor y humorista no dudó en expresarse al respecto de los recortes a la cultura por parte de la gestión libertaria.

En un mano a mano con el periodista Lautaro Maislin de C5N, Martín Bossi habló del ajuste a la cultura por parte del gobierno de Javier Milei y, tras asegurar que "un país sin cultura no es libre", disparó: "Estamos en un momento muy crítico, pero esto es un proceso de hace muchos años que venimos perdiendo nuestra cultura". A su vez, agregó: "Ahora estamos en un momento agudo por decisiones desafortunadas que se están tomando". Además, hizo énfasis en su postura hacia el presidente: "Me parece que ciertas tendencias de la persona que gobierna está hablando que no quiere el desarrollo cultural para el país". Ante la consulta de Maislin sobre si esta situación lo tenía preocupado, el humorista no dudó en señalar: "Como dice el tango, 'me dan ganas de pegarme un balazo en un rincón'". Y siguió: "Sentate, hagamos un juego, bajalo a Goyeneche de nuestra cultura, bajalo a Gardel, bajalo a Roberto Sánchez, baja a la negra Sosa, bajalo a Discépolo, y hacele esta pregunta", remató. De esta manera, el imitador se suma a los numerosos artistas que han decidido levantar la voz contra las políticas recesivas de Javier Milei que, por supuesto, afectan también al sector cultural.