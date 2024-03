La Banda conmemoró un nuevo aniversario de la última dictadura cívico militar de Argentina

La ceremonia se realizó el viernes a la tarde, en el Mural de la Memoria, situado en la Avenida Besares y calle Avellaneda.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno, realizó un acto para conmemorar el "Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia".

La ceremonia se realizó el viernes a la tarde, en el Mural de la Memoria, situado en la Avenida Besares y calle Avellaneda, donde estuvieron presentes el viceintendente Gabriel Santillán; secretaria de Gobierno, Victoria Torres; secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani; secretaria de Comunicación, Fernanda Raschi; subsecretaria de Educación y Cultura, Alejandra Farías, y la Subsecretaria de Ordenamiento Urbano, Gabriela Coronel.

También participaron autoridades provinciales, concejales bandeños, directores de diferentes áreas del municipio, abanderados de establecimientos escolares, referentes de instituciones intermedias, invitados especiales y público en general.

El acto se desarrolló de la siguiente manera: entonación del Himno Nacional, ofrendas florales a cargo de las autoridades presentes, minuto de silencio por las víctimas del terrorismo de Estado, entrega de reconocimientos a los profesores Silvia Starcich y Ariel Roldán del canal de YouTube "Santiago Querido", palabras de la directora de DD.HH. Alejandra Domínguez y el viceintendente Gabriel Santillán y un cuadro artístico a cargo de la soprano María Inés Cannata.

En la oportunidad, el viceintendente Gabriel Santillán, declaró: "El Concejo Deliberante está acompañando este acto que ha sido impulsado desde el municipio con la premisa del intendente Roger Nediani y la participación de diferentes organismos militantes de derechos humanos, instituciones educativas y la dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Banda”.

“Consideramos que es un momento muy importante para poder rescatar estos hechos del pasado que han sido muy tristes, los cuales lamentablemente hay que recordarlos para decir nunca más”.

“Hoy recuerda la última dictadura militar que tuvimos en el país, que ha sido muy cruenta y que ha violentado todos los derechos de las personas mediante la tortura, la censura, la desaparición forzada de personas, asesinatos y robos de bebés”, finalizó Santillán.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, expresó: "Hoy estamos reflexionando en este día tan importante, de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para recordar este mensaje y hacerle llegar a los más jóvenes, recordar la triste historia Argentina con el gobierno de facto que interrumpió la democracia y ha ocasionado quizás la más grande violación de derechos humanos en nuestro país”.

“Queremos recordarles esta parte de la historia para que esto no vuelva a suceder nunca más. Este nunca más hoy tiene que estar más vigente que nunca, atento a las circunstancias que se viven, atento todo este negacionismo que se viene escuchando de los principales referentes que hoy gobiernan nuestro país”.

“Entonces con lo doloroso de la historia reflexionar y llevarle esta historia los más jóvenes para que recuerden que nuestra Constitución que es la principal norma que rige nuestra libertad y nuestros derechos fundamentales, hoy la tenemos que defender más que nunca. En este punto quiero agradecer al intendente Roger Nediani, que siempre está dispuesto y nos ha pedido específicamente que este acto se realice pese al contexto nacional, en el cual ya se habían informado que no se iba a realizar ningún acto a nivel nacional. Él ha pedido que este acto se realice y que esta fecha tan importante siga siendo conmemorada para crear conciencia y reflexionara, sobre las generaciones que más lo necesitan y que se defiendan nuestros derechos", finalizó Torres.

Finalmente, el asesor legal de la Dirección de DD.HH., Pedro Ramírez, señaló: "Hace más de 20 años que hacemos este acto. No invitamos a las escuelas, no obstante, han venido, porque consideramos que la situación económica no es lo más adecuada como para pagar dos pasajes de colectivo en el caso de los niños que son de otros barrios”.

“Por otro lado, hemos invitado a distintas personas y realizamos una distinción a Silvia Starcich y Ariel Roldán para dar un mensaje de defensa de la cultura. En defensa a la cultura elegimos estas personas y en este contexto, siempre hay un contexto en cada acto. Antes era la muerte de Leila y Patricia, después fue el enfrentamiento la dictadura que hubo aquí hasta no hace mucho, porque estaban los genocidas en libertad y en lugar de poder. Ante cada situación histórica vamos a plantarnos vamos y presentar a nuestra lucha", finalizó Ramírez.