El Gobierno anticipó que habrá solo un video por el "Dia de la Memoria" y que no dará "indulto" a los militares

La comunicación por el 24 de marzo será a través de un material audiovisual con imágenes de archivo y se distanciaron de Patricia Bullrich al negar que darán indulto a los militares detenidos.

El Gobierno confirmó cómo será la comunicación por el Día de la Memoria el 24 de marzo y en la previa sostuvieron que no darán indulto ni prisión preventiva a los militares y que solo publicarán un video con imágenes de archivo y foco en las víctimas civiles y militares de los atentados previos al golpe militar. Según trascendió, en el video estarán los testimonios del exjefe de la SIDE en el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, el exmontonero Luis Labraña y la hija del capitán Humberto Viola, María Fernanda Viola. La línea del Ejecutivo es “no faltarle el respeto a ninguna víctima de los 70″ y pronunciarse en contra de la dictadura cívico militar en el Día de la Memoria. El video lo produjo el publicista y director audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, junto a su equipo y la línea discursiva la planteó el asesor presidencial Santiago Caputo. Desde el Gobierno rechazaron que las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre que hay militares que están “injustamente detenidos” tenga que ver con una medida de indulto o de prisión domiciliaria para esto, pero el tema no va a ser tratado en la comunicación oficial.