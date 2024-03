Guillermo Francos: "La gente nos está teniendo paciencia"

El ministro del Interior opinó también sobre la proyección de la inflación y la relación entre el Gobierno nacional con las provincias.

La última entrevista de Victoria Villarruel continúa dejando repercusiones sobre su relación con Javier Milei. Este sábado, el ministro del Interior Guillermo Francos se refirió a la situación de ambos dirigentes, además de observar la actualidad económica y el panorama político de la actual gestión. Sobre el vínculo del Presidente con la Vicepresidenta, dijo: "Por ahí tienen puntos de divergencia en algunos aspectos, pero no en los esenciales". "El Presidente confronta porque su estilo es mantener sus ideas y llevarlas hacia adelante. No tiene reparos si tiene que confrontar con alguien", añadió. El ministro también se expresó sobre la marcha del 24 de marzo: "A mí no me parece que esté mal porque creo que todos los argentinos conscientes hoy de que, en la revolución militar más allá de la situación histórica, se cometieron excesos y todo lo que nosotros sabemos sobre cómo se violentaron los derechos humanos. Ahora que a casi 50 años de ese episodio sigamos planteando esto me parece que no tiene mucho sentido". Luego, reflexionó: "La gente nos está teniendo paciencia. La sociedad tienen sus divisiones y no tenemos al 100% de los argentinos con paciencia". En ese sentido, subrayó que "si hay algo que tiene seguro el Presidente es el rumbo, que es a rajatabla déficit cero". “Tomamos un país en riesgo de hiperinflación y estamos con la posibilidad de alcanzar rápidamente la inflación menor a los dos dígitos”, aseguró. Durante la entrevista, Guillermo Francos consideró que "cuando uno ve los números de la macroeconomía argentina se tiene que sentir muy esperanzado en el futuro". En contrapartida, admitió que "cuando uno ve la situación muy crítica en lo social, uno se carga de angustia y trata de ver de qué manera poder dedicar recursos y atender las dificultades que afrontan muchas familias en la Argentina. Pero de nada de esto es responsable este gobierno". Asimismo, entendió que con la actual política económica "va a bajar la inflación muy fuertemente, vamos a poder salir del cepo, poder generar crecimiento de la actividad económica. Va a pasar pronto, no vamos a tener que esperar mucho tiempo". Además, analizó que "más allá de las dificultades de ingreso que tengan las provincias por el tema de los recursos coparticipables, estamos tratando temas para generar inversión en la Argentina" y, en ese marco, apuntó a que "la minería y el gas necesitan una desregulación importante". En el marco de la construcción de vínculo con los dirigentes de todo el arco político para consensuar las reformas que integren la ley ómnibus, Francos fue consultado sobre la relación de Javier Milei con los gobernadores, respondió: "Como en todo, hay mejores relaciones y peores relaciones". "No hay un motivo para que no haya una Ley Bases”, dijo y agregó que esa iniciativa: "Va a generar un espacio de convivencia política aún entre quienes tenemos distintas posiciones ideológicas pero creemos que tiene que haber un mecanismo en el que nos pongamos de acuerdo para explotar los recursos que tiene la Argentina”. Finalmente, reconoció que el trabajo durante el primer proyecto de la ley ómnibus "no fue lo suficientemente prolijo" y se lo atribuyó, en parte, a la inexperiencia de la bancada de La Libertad Avanza: "Todos estos diputados que ingresaron, la mayoría no tenía demasiada experiencia y eso hizo que por ahí no fuéramos lo suficientemente hábiles para poder ordenar el debate y se nos generaron algunos inconvenientes”.