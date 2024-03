¿Cómo limpiar el interior del auto sin aspiradora?

Es importante mantener el auto limpio, más si es utilizado regularmente y se llevan niños. Conocé como hacerlo de manera efectiva.

Los autos facilitan la vida a muchas personas: para ir al trabajo, llevar a sus hijos al colegio, irse de vacaciones, y en muchas otras ocasiones. El constante uso del mismo genera que esté expuesto a la suciedad, ya sea de la suela de los zapatos, polvo, y hasta restos de comida. Si el auto tiene que transportar constantemente niños, es probable que esté aún más sucio de lo que podría estar: con manchas en los asientos, ya sea de comida o bebida, dedos en los vidrios, entre otros. Por eso es importante mantener la limpieza. Mientras que muchos creen que es imprescindible la aspiradora, la realidad es que no es necesaria. Cómo limpiar el interior del auto Alfombras Las alfombras suelen acumular mucha mugre y tierra, ya que ahí siempre van nuestras zapatillas o zapatos, sucios de la calle. Para limpiarlos, hay que seguir estos pasos. Sacarlas del auto Sacudirlas y cepillarlas Pasarles agua y jabón con un cepillo Enjuagar Dejar secar al aire libre, importante que no queden restos de agua para no generar humedad. Tapicería Para limpiar el tapizado se puede utilizar quitamanchas o detergente, y después dejar secar bien. Esta limpieza hace la diferencia porque le da el típico olor a auto nuevo al ambiente. Techo y cristales Si bien muchas estaciones de servicio ofrecen un espacio con todas las herramientas necesarias, también se puede hacer en casa, con una hidrolavadora o una esponja y un balde: Cubrir con agua y jabón la superficie externa Limpiar Enjuagar con agua limpia Una vez seco, se le puede pasar cera, en caso de tener. Los vidrios se limpian con productos específicos y una tolla de microfibra, especial para cristales. Olor Al terminar la limpieza del auto, probablemente se haya generado un olor más fresco. Esto se puede mejorar aún más con la ayuda de un ambientador. Para mantener este ambiente, se aconseja no fumar, comer o beber adentro del auto.