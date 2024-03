Luis Caputo: "El apoyo de la gente es cada vez mayor, hay muchísimo optimismo"

El ministro de Economía repasó los principales temas de su agenda y resaltó que "el 70% de la gente" cree que el Gobierno va a bajar la inflación".

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que, a tres meses de la asunción de Javier Milei como presidente, "el apoyo de la gente es cada vez mayor". En ese sentido, señaló que "el 70% de la gente cree" que el Gobierno va a bajar la inflación. "Hay muchísimo optimismo de cara al futuro", aseguró el titular de hacienda en diálogo con LN+. A su vez consideró que también hay "más predisposición de los gobernadores para acompañar". "Nosotros probamos que aún sin la aprobación de la ley, vamos al objetivo de ordenar las cuentas públicas". También señaló que "los empresarios reconocen que fijaron los precios de sus productos teniendo en cuenta una situación económica mucho peor que la que hoy tenemos". Sobre este punto señaló que "hoy no corrigen los precios y ponen promociones de 2x1 que no son captadas por el índice de precios", una de los principales reclamos que lleva adelante Caputo contra los supermercadistas. "Abrimos más importaciones de la canasta básica para forzar ese cambio de conducta, para hacerlos competir; para que sientan la presión que si no bajan los precios, van a venir productos importados que los van a reemplazar", advirtió.