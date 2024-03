Rosina y Catalina quedaron en GH frente a frente: quién fue la última eliminada

En una placa de nominados extensa en Gran Hermano 2023, las participantes quedaron en la cuerda floja. La emotiva despedida de la concursante al quedar fuera de juego.

Un domingo más en Gran Hermano 2023 y una nueva eliminación que se hizo desear. Santiago del Moro tuvo que hacer nueve ingresos a la casa para ir anunciando, nombre por nombre, quien era salvado por la gente para continuar en el reality show. Al final, todo quedó en dos nombres: Catalina y Rosina quedaron últimas en la placa, pero fue la concursante uruguaya quien terminó abandonando la competencia.

“Yo lo sentía, lo sentía”, comentó la participante, mientras se abrazaba con su compañera de placa, la felicitaba y comenzaba el ritual de saludar uno por uno al resto. Una de las más sorprendidas fue Zoe, íntima amiga de ella que conformaba junto a Lucía el grupo de “Las Superpoderosas”, como ellas mismas se hacían llamaban.

Shockeada por la noticia, Zoe se acercó para saludarla, mientras la expresión de desconcierto de Catalina reflejaba el momento que vivía. Desde el principio del programa Rosina era una de las favoritas del público, con un enorme fandom y un público grande que la votaba por ser la representante, junto a Bautista, del Uruguay en el reality argentino.

Con 59,2% de los votos de la gente, Rosina se convirtió en decimoquinta jugadora en ser eliminada de la competencia. “Los amo a todos”, lanzó, sensibilizada mientras daba abrazos y contenía a Zoe, que estaba a punto de quebrar en llanto. “Por favor, me pone mal”, dijo, mientras la besaba para después terminar avanzando por el patio en medio de gritos de euforia. “¡Los amo!”, repitió, mientras cruzaba la puerta y se marchaba entre aplausos.

Pero no fue la única sorpresa. En una placa que constaba de diez concursantes fue Virginia la primera en salir de ella, convirtiéndose en la concursante con menos votos de la noche. En segundo lugar quedó Martín, más conocido como el Chino, que con timidez viene pisando fuerte dentro y fuera de la casa. Luego fue el turno de los nuevos: Darío ocupó el tercer puesto, entre los menos votados por el público, y cuarto quedó Paloma, quien en la misma gala y para celebrar que continuaba en la casa, el animador la invitó a cantar. A capela y todavía sorprendida por la decisión de la gente, interpretó “Love on the brain” de Rihanna y deslumbró con la potencia de su voz.