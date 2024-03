Tini Stoessel volvió a cambiar su look y sorprendió a todos

La artista desapareció del foco mediático luego de su separación con Rodrigo De Paul, pero ahora regresó con un nuevo cambio de look.

En las últimas semanas Tini Stoessel causó un gran revuelo por su regreso un tanto inesperado a su cuenta oficial de Instagram. La cantante y actriz se tomó un tiempo lejos del foco mediático tras su separación de Rodrigo de Paul para recomponerse anímicamente. Sin embargo, actualmente, se volvió tendencia porque al volver a su perfil oficial lo hizo anunciando nueva música. Aún así, en medio de la espera por su nuevo proyecto, Tini Stoessel no para de sorprender a sus fanáticos por sus distintos cambios de look. Según ella misma confirmó, la decisión de modificar su cabello tiene que ver con su estado de salud mental porque, como contó, representan distintos etapas de crecimiento, mejoría y, en algunos casos, tristeza. Tal es así que, ahora, Stoessel volvió a modificar sus elecciones de look. Si bien hace ya meses que se tiñó de rubio y mantiene el mismo color en su pelo, suele cambiar el corte optando por distintos tipos. Ahora volvió a elegir el modelo bien corto. Al mejor estilo Nathy Peluso, se cortó el cabello muy por encima de sus hombros dejando su flequillo al descubierto y para el costado. Así es cómo se mostró en su última aparición pública que causó sensación.