El preocupante pronóstico de Mirtha Legrand sobre la grieta: "La Argentina no se va a unir nunca"

En "La noche de Mirtha Legrand", la Chiqui expresó sin filtros su opinión sobre la actualidad política del país: "La Argentina no se va a unir nunca", dijo.

Una nueva edición de La noche de Mirtha Legrand se llevó a cabo este sábado 23 de marzo con la presencia de Evangelina Anderson, Mercedes Ninci, Pablo Rossi y Pepe Cibrián Campoy. Durante la cena, que fue comandada por la Chiqui, los invitados nos dudaron en hablar de la actualidad política del país, incluyendo distintas opiniones sobre la gestión de Javier Milei. Asimismo, opinaron sobre la grieta y Mirtha Legrand habló sin tapujos sobre lo que opina al respecto de los tensos momentos que se viven actualmente en el país. “Creo que la Argentina no se va a unir nunca”, lanzó sin filtros. Esta frase la expresó luego de que Ninci destacara el gesto del papa Francisco de recibir al presidente en el Vaticano. Luego de esto, Mirtha agregó: “El argentino piensa que el que no piensa como él es un sinvergüenza, un canalla... lo detesta. Es un rival, simplemente”. Además, tras esto, Mercedes Ninci afirmó: “La única grieta que hay en este país es entre honestos y deshonestos, y como dijo García Cuerva, el obispo, nos tenemos que unir todos los que queremos trabajar y los que somos honestos porque somos muchos más que lo chorros, somos muchos más que los corruptos". Por otro lado, la periodista también destacó: " Los chicos todos se quieren ir del país, yo les digo: ‘chicos, yo me quedo acá para luchar, no les voy a dejar el país a los chorros, a los corruptos’”. Debido a estas palabras, Legrand sumó y cerró: “Un rival no es un enemigo. Es un contendiente, pero no es enemigo”.