Daniel Ruiz instó a "seguir defendiendo la democracia que hace 40 años logramos recuperar"

Así lo expresó el intendente de Clodomira durante el acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desarrollado en la Escuela de Capacitación Faride Buslemen de Robles, en colaboración con el municipio.

Al recordar uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina, que se inició con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el jefe comunal que “la memoria es fundamental para los pueblos”, oportunidad en la que además felicitó a la comunidad educativa e instituciones que participaron.

En su discurso, Ruiz expresó: “Algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Pero no, la memoria es fundamental para los pueblos, para no cometer los mismos errores, para mirar y pensar en un futuro mejor, sin limitaciones a la libertad y en especial con derechos humanos, no solo para un sector, sino para toda la sociedad”.

Asimismo, recordó que “el 24 de marzo los argentinos que encendieron la radio se enteraron de que las emisoras habían suspendido su programación habitual para entrar en cadena, eso quería decir que, en lugar de tangos, rock o boleros, iban a escuchar marchas militares, partes de guerra y discursos”.

El intendente detalló además que ese hecho “dio inicio al genocidio más grande de la Historia Argentina, solo superado por la conquista de nuestro continente”.

Finalmente, Ruiz indicó que “esta es una fecha en la que volvemos a decir ‘Nunca Más’ y en la que debemos reafirmar nuestro compromiso como ciudadanos para seguir fortaleciendo y defendiendo la democracia que hace 40 años logramos recuperar”.