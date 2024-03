Scarlett Johansson se posiciona como protagonista de la nueva película de Jurassic Park

Scarlett Johansson se encuentra ultimando las negociaciones para encabezar el reparto de la nueva película de la franquicia iniciada en 1993.

Una película todavía sin título oficial a estrenar en julio de 2025 que como se anunció hace un mes estará dirigida por Gareth Edwards, responsable de la nominada al Séptimo 'The Creator', quien de esta manera reemplazará al inicialmente previsto David Leitch.

Como suele ser la costumbre, no ha trascendido por ahora ningún detalle concreto de este proyecto que contará con un guión de David Koepp, guionista tanto del filme original de 1993 como de 'El mundo perdido', la secuela de 1997 también dirigida por un Steven Spielberg que, recordemos, permanece ligado a la franquicia como productor.

No obstante, si está confirmado que será una producción independiente de las seis películas anteriores, con una nueva historia y nuevos personajes. En este punto no se descarta que incluso pueda ser algún tipo de reinicio, siendo que como es obvio la intención del estudio pasa por hacer más películas y seguir explotando una de sus franquicias más populares

Y ya que me mencionamos a Spielberg, mencionar ya puestos por último que hace unos días el cineasta anunció, primero, que ya han empezado a trabajar para Warner Bros. en 'Ready Player Two', la secuela de 'Ready Player One'; y segundo, que al menos a día de hoy no tiene previsto dirigirla.

Scarlett Johansson

Johansson tiene pendiente el estreno el próximo mes de julio de 'Project Artemis', película original de Apple que co-protagoniza junto a Channing Tatum, Ray Romano y Woody Harrelson. Dirigida por Greg Berlanti a partir de un guión escrito por la primeriza Rose Gilroy, hija del cineasta Dan Gilroy y la actriz René Russo, se trata de una comedia romántica que se desarrolla durante el lanzamiento a la Luna del Apolo 11 en 1969.

Además, este año tiene previsto debutar como directora con 'Eleanor the Great', película de Sony Pictures escrita por Tory Kamen en la que June Squibb interpretará a una jubilada que, tras el fallecimiento repentino de su mejor amiga, decide regresar a Nueva York desde Florida para reconstruir su vida.