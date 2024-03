Victoria Vanucci confesó por qué tiene que pagarle mil dólares por mes a su ex

La exmodelo se refirió al calvario que vivió con el Matías Garfunkel y dio a conocer la razón por la que le transfiere plata mensualmente.

La polémica entre Victoria Vanucci y Matías Garfunkel parece no tener fin. En las últimas horas, la mediática reveló que mantiene a su exmarido y que le transfiere mil dólares por mes.

El martes, la exmodelo explicó el motivo por el que llegó a este acuerdo económico con el papá de sus hijos. “El intercambio fue ‘vos me firmás la tenencia, no te veo nunca más, no quiero saber nada con vos’”, señaló ella.

Vanucci empezó a ser protagonista de un calvario luego de firmar el divorcio con Garfunkel. En un principio, la separación se había dado en buenos términos aunque después él habría atravesado un cuadro de bipolaridad por dejar de tomar la medicación que tenía indicada. “Uno quiere vivir la vida y yo quiero vivir mi vida bien y feliz. No quiero estar siempre rodeada con problemas”, destacó la mediática.

Por esa razón, decidió no depender de él y llegar a este acuerdo económico millonario. “Hasta lo liberé de toda responsabilidad futura de manutención. Prefiero salir y trabajar”, aseguró ella, dejando en claro que no espera que Matías le pase dinero por sus dos hijos en común.



Sobre la cantidad de plata que le envía mensualmente, Victoria indicó: “Son mil dólares. Ahí adentro también está lo que es la obra social”. Y sumó: “Lo que me resulta a mí muy caro es el tratamiento médico (de Garfunkel)”.