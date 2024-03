Morena Rial acusó de traidor a Luis Ventura porque anunció su embarazo sin su permiso: “Es un infeliz”

La mediática aseguró que está furiosa con el periodista, a quien siempre consideró como un tío.

Morena Rial reapareció en los medios luego de que Luis Ventura anunciara que estaba embarazada y no ocultó su enojo con el periodista. “Confirmaron cosas que no deberían haber confirmado. Las embarazadas esperan un tiempo prudencial para hablar de su embarazo o de su vida porque uno nunca sabe qué puede pasar”, sentenció.

Claramente indignada por el accionar de su “tío”, sumó: “Yo hace un año y medio perdí un bebé y ahora quería esperar para decirlo, pero vino un infeliz a confirmar cosas que no tiene que confirmar. Gente que no tenía por qué respetarme lo hizo y un pelotu... que tendría que haberlo hecho no. Me parece una locura que venga un pelotu... acelerado a contar las cosas por un minuto de fama porque no tenía ninguna noticia y filtró una bomba. No es así”.

“Estoy enojada con Luis. Me parece que es una traición. Él sabiendo mi interna, sabiendo que yo me enojo, no tiene por qué hablar de esas cosas. Me parece una locura porque le dije que no hablara”, concluyó.