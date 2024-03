La nueva advertencia diplomática de Colombia a la Argentina: “Por ahora las relaciones están vigentes”

El canciller Luis Murillo advirtió que el gobierno de Gustavo Petro no acepará “expresiones de irrespeto” de Javier Milei y que no sabe cómo será el vínculo entre ambos países en el futuro.

El gobierno colombiano, a través de su canciller, Luis Gilberto Murillo, dijo que las relaciones diplomáticas con la Argentina se mantienen “por ahora” a pesar de la expulsión de diplomáticos argentinos ordenada por el presidente Gustavo Petro después que Javier Milei lo tildara de “asesino terrorista”.

“Es preciso dejar claro que no estamos rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Estas se mantienen. No están en su mejor momento, pero no están rotas. Queremos que quede claro que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei”, afirmó el ministro de Exteriores en una entrevista publicada este domingo en el diario El Tiempo, de Bogotá.

Sin embargo, consultado sobre la posibilidad de una ruptura, Murillo respondió: “Por ahora están vigentes. Colombia y Argentina son pueblos hermanos con una relación bilateral histórica. No puedo adelantarme y opinar sobre cosas que no han ocurrido. Nuestro país continúa encaminando todas sus posturas hacia la defensa férrea de una relación respetuosa. Espero que podamos superar este difícil momento y que el Gobierno argentino entienda nuestro mensaje, pero las últimas declaraciones del presidente Javier Milei indican que hasta ahora no ha sido así”, indicó.

La crisis se desató después que Milei, en una entrevista con CNN, calificara a Petro como “asesino terrorista” por su pasado guerrillero. El gobierno colombiano ordenó entonces la expulsión de diplomáticos argentinos, en una escalada de la crisis que se había iniciado en enero. Entonces, la Cancillería de Bogotá había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires luego que Milei tildara a su par colombiano de “comunista asesino”.

En agosto pasado, en plena campaña electoral, Petro había dicho que las continuas descalificaciones de Milei contra el socialismo lo hacía recordar al nazismo. “Esto decía Hitler”, afirmó.