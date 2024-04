La rutina de Javier Milei con sus “hijos de cuatro patas” en la Quinta de Olivos

Cómo es el vínculo que mantiene con sus cinco mastines Conan, Murray, Milton, Roberto y Lucas, y el día a día de los canes en la residencia presidencial.

Durante una entrevista, conversación entre Milei y Andrés Oppenheimer que será transmitida este domingo a las 22, el mandatario argentino ofreció detalles sobre el vínculo que mantiene con sus cinco mastines Conan, Murray, Milton, Roberto y Lucas, y el día a día de los canes en la residencia presidencial.

“Me levantó, me subo al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, que están en una parte de la Quinta [de Olivos]. Estoy con ellos una hora al día. Estoy con uno a la vez. No pueden estar juntos porque perdieron el hábito de manada durante la pandemia. Hay cinco caniles y cinco recreos”, precisó Milei.

Sobre sus personalidades, dijo: “Son muy distintos. Murray es muy cariñoso pero a la vez territorial. Conan luce muy tranquilo pero no hay que provocarlo. Milton, que en dos patas mide dos metres, le gusta estar solo con mujeres. No es ningún tonto. Robert es muy revoltoso. Y Lucas es muy cabrón”.