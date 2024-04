Milei, tan poderoso y tan frágil: de disciplinar a la casta a pagarle una fortuna a Alberto Fernández

Por Jonatan Viale para TN

Hay un artículo excelente en el diario La Nación del periodista Jorge Liotti que define la presidencia de Milei: “Tan poderoso, tan frágil: la paradoja de Milei”. Es así… Por momentos, Milei parece el hombre más poderoso del mundo y por momentos, el presidente luce extremadamente frágil. ¿Cuándo luce poderoso? Cuando se comprueba que los profetas del golpe son sofistas baratos.

Un saludo al compañero Pepe Albistur. Llegamos a Semana Santa, cayó en abril, pero no cayó ningún gobierno aunque se morían de ganas. Estos son los momentos donde el populismo muestra lo que es: una máquina de odio. Pero avancemos. ¿En qué otro contexto Javier Milei luce poderoso? Cuando la familia Massa le tira con todo y después retrocede en chancletas. Por fin se empiezan a escuchar diagnósticos más certeros. El kirchnerismo todavía no sabe por qué perdió. Malena Galmarini les da una buena pista: “La gente se hinchó las pelotas de nosotros” y “El peronismo está muy en la boludez”.

El peronismo está totalmente desconcertado. Es cierto. Ya están buscando el candidato para 2027 pero todavía no hicieron una sola autocrítica del 44,9% de pobreza que dejaron en diciembre de 2023. 21.100.000 pobres es una tragedia de dimensiones desconocidas. ¿Qué significa 21 millones de personas? Toda la población de Chile, de Rumania, de Países Bajos, de Ecuador, dos veces la población de Bélgica, tres veces la población de Nicaragua, cuatro veces la población de Irlanda. Todo eso es la pobreza que dejó el kirchnerismo en Argentina. Hasta que no lo entiendan, no pueden volver a ser gobierno y todavía están en el proceso de destrucción propia. Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, dice: “Nada sin Perón” “Nada sin Kirchner”.

Escuchar a algunos operadores mediáticos, por ejemplo, Roberto Navarro, queda claro: Desgastar a CFK es desgastar y enfrentarse a la esperanza del Pueblo. Se refiere a la durísima crítica que le hizo el otro día el periodista Navarro a Cristina Kirchner. Bueno… Estos son los momentos donde Milei luce poderoso. Napoleón decía: “Nunca interrumpas al enemigo cuando se está equivocando”. Vos fijate que es tal la desesperación que algunos en el kirchnerismo directamente salieron a pedir un golpe de estado “militar” contra Milei. ¿Fuerte no? “Tienen que venir los cuadros, los suboficiales y los oficiales que conduzcan a la Nación en armas.” Y hacer lo que tienen que hacer.

Esto se llama desesperación absoluta. Es el momento donde te das cuenta que el tren se te va para siempre. ¿Cuál es el temor? Que el nuevo gobierno resuelva en un año lo que el kirchnerismo no pudo, no supo o no quiso resolver en 20.

Inflación durante los últimos 20 años:

* 2003: 3,7%.

* 2010: 10,9%.

* 2014: 38,5%.

* 2021: 50,9%.

* 2022: 94,8%.

* 2023: 211,4%.

O sea, en 20 años multiplicaron la inflación 57 veces. ¿Qué pasa si el nuevo gobierno hace esto?

* Diciembre 2023: 25,5%,

* Enero 2024: 20,6%,

* Febrero 2024: 13,2%,

* Marzo 2024: 12,0%,

* Agosto 2024: 7,0%,

* Diciembre 2024: 2,0%.

Se mueren. Sería un golpe de knock out. ¿Por qué? Porque un loquito estaría demostrando que cortando la emisión se puede domar la inflación. Y a eso sumale que podría comenzar la recuperación más la liberación del cepo al dólar. Si sale bien, es fulminante.

Por eso, el desconcierto que también se expresa en la cultura “K”. Me quedé con lo último que dijo la actriz Mirtha Busnelli. Dijo que quiere una resistencia más “violenta”. ¿Cómo sería eso? ¿Tiros? ¿Sangre? ¿Muertos? ¿Tomas? ¿Bloqueos? ¿Paros? ¿Piedras? ¿Caos? Pregunta: ¿Qué habría pasado si Francella o un cualquier otro actor más identificado con el liberalismo hubiera dicho: “Tiene que haber una resistencia violenta a Cristina Kirchner”? Tenías a Cristina convocando a cadena nacional pidiendo la cabeza de Francella, de Darín, de Oscar Martínez y de todos los actores no-kirchneristas.

Fijate… Otro ejemplo del kirchnerismo desconcertado. La filósofa “peronista” Elisa Sanchez. Cuántas verdades en un minuto. Primero: “El peronismo está mareado”. Segundo: “La señora -Cristina- está en otra fase”. Tercero: “Estamos resentidos”. Cuarto: “Tengo ganas de destruir a Milei”. Palabras que definen el momento del populismo. Incertidumbre; mareo; bronca; furia; duelo; no les importa que al país le vaya bien. Les duele estar afuera del poder.

Ahora bien… Así como hay momentos de fortaleza donde el presidente parece “Atlas” soportando el planeta Tierra con una sola mano… También hay momentos de debilidad y de fragilidad. A ver… ¿Qué había dicho Milei en el discurso del 1° de marzo? Se cortan las jubilaciones de privilegio. Pues bien… Tenemos un serio problema. Border Periodismo: Alberto Fernández recibirá un retroactivo de $32 millones por su jubilación de privilegio.

¿Cómo? Claro, Alberto logró que la ANSES le valide una jubilación de $ 8 millones por mes. ¿Qué ocurre? Alberto reclamó un retroactivo por 1. Diciembre 2. Enero 3. Febrero 4. Marzo. 4x8 = 32. 4 meses x $ 8 millones = $ 32 millones. Y ahora la ANSES le tiene que pagar $ 32 millones. ¿Cuál es la jubilación mínima hoy en Argentina? $ 241.000. Quiere decir que Alberto cobrará de golpe 132 jubilaciones mínimas. Vos pensá que un jubilado necesita 33 meses para cobrar lo que Alberto gana en un mes. ¿No te parece un poco injusto? ¿No te parece un poco casta? ¿No te parece un poco contradictorio entre lo que se dice y lo que se hace?

Estos son los momentos donde el gobierno queda con un nivel de “fragilidad” espantosa. Otro ejemplo… ¿Qué había dicho Milei sobre la televisión pública? Bueno, perfecto. Apenas ganó Milei dijo que se acabó la plata para la TV pública. Clarín de ayer: Asignan sueldos millonarios a los funcionarios para que ajusten en la TV Pública y Radio Nacional. Por ejemplo: Designan a Eduardo González como coordinador de Radio y Televisión Argentina con un sueldo de $ 4 millones por mes. Sinceramente no lo conozco a este señor Eduardo González. Lo que no entiendo es por qué el gobierno nombra a alguien por $ 4 millones por mes con un discurso anti-casta. Muchachos: Nos ponemos de acuerdo. O hay plata o no hay plata.

¿En qué otro momento se lo ve frágil al gobierno? Cuando dice que dialogar con los gobernadores fue un error. A ver… Dialogar nunca es un error. ¿Por qué? Porque la negociación es imperativa en un contexto de debilidad objetiva. ¿Cuántos gobernadores tiene “La Libertad Avanza”? 0. ¿Cuántos diputados? 34. ¿Cuántos senadores? 7. Es imposible no dialogar si arrancaste prácticamente sin poder propio. Claro que del otro lado tenés muchos gobernadores muy pesados interesados en hacerte chocar.

Escuchá lo que dijo hoy el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Tremenda apretada, ¿no? O me mandas plata o te voto en contra. Ahí tiene razón Milei. ¿Cómo hablas con gente que hace terrorismo político? Sino me mandás la guita, te destrozo. Vidal hace esto porque se le vienen 2.200 despidos en las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.

Ahora… Plata para esto no hay. Pero parece que sí hay plata para entregar merluzas para Semana Santa. Tuit del gobernador Claudio Vidal jactándose del populismo: “Hoy distribuimos en forma gratuita 60.000 kilos de merluza de calidad de exportación a nuestro pueblo”. Populismo puro y duro. Las zapatillas de Ruckauff, un poroto… Me hace acordar al intendente Mario Ishii justificando que había “ploteado” las ambulancias con su nombre.

¿Qué es esto? La apropiación del Estado. El Estado soy yo. Las merluzas las regalo yo. Las ambulancias las compro yo. Las zapatillas las regalo yo. El avión presidencial es mío. La cadena nacional es mía. El fútbol para todos lo uso para mí.

El kirchnerismo se apropió durante 20 años del Estado. Sin embargo, hay gobernadores proto-kirchneristas como Vidal que parecen querer continuar con la cultura personalista y populista. Ahora volvamos a los momentos de fragilidad de Milei. Fijense lo que dice Milei en la charla con CNN sobre sus perros. Cada uno lo va a ver desde su prisma.

La gente que quiere a Milei dirá: “Qué hombre” “Qué humanidad” “Qué empatía”. La gente que odia a Milei dirá: “Está loco” “Habla con los perros” “Es un enfermo”. De hecho, es exactamente lo que propaga el canal C5N. Es impresionante. ¿La verdad? Años de vida para “La Libertad Avanza”. ¿Cuál es la gran preocupación del kirchnerismo? Que esto salga bien. Pronóstico de hoy del banco privado más importante de mundo, “JP Morgan”. PBI real en Argentina 2024: -3,6% 2025: +5,2%.

Sería una recuperación de casi 9 puntos del PBI en un año. Sería un rebote impresionante. Inflación, según JP Morgan: 2023: 211% 2024: 200% 2025: 40%. Por supuesto que sigue siendo altísimo. Pero, de cumplirse estaríamos ante un proceso único en la historia del mundo. Vos fijate lo que le costó a Israel bajar la hiper 1983: 146% 1984: 373% 1985: 309% 1986: 48% 1987: 19% 1988: 16% 1992: 12% 1997: 9% 2005: 1,3%.

No salís de la hiper en cuestión de meses. Te lleva años. JP Morgan está diciendo que si el gobierno hace las cosas bien podríamos tener 40% de inflación el año que viene. Ante esto, la reacción obvia del kirchnerismo es la desesperación. Escuchá lo que dijo Leandro Santoro. Segunda vez que el diputado Santoro habla de la “Balcanización de Argentina”. Alguna vez lo contamos. Yugoslavia en los ‘90 explotó como país y aparecieron estados chiquitos: -Bosnia -Croacia -Eslovenia -Macedonia -Serbia -Montenegro -Kosovo. ¿Eso quiere el diputado Santoro? ¿O será que les duele que los políticos con peor imagen de Argentina sean todos kirchneristas?

Universidad de San Andrés: Políticos con mejor imagen positiva

* 48% Javier Milei

* 48% Patricia Bullrich

* 46% Victoria Villarruel

* 35% Juan Schiaretti

* 31% Mauricio Macri

* 30% Axel Kicillof

* 26% Horacio R. Larreta

* 26% Cristina Kirchner

* 21% Sergio Massa

* 13% Máximo Kirchner

* 9% Alberto Fernández

Hay que tener 9 puntos de imagen positiva. ¿Y cuál es la solución que encuentran? Decirle “vende-patria” al presidente. Escuchá lo que dijo el diputado nacional “K” Aldo Leiva. “Cipayo” “Vende patria” “Lacayo” “Servil”. ¡Cómo atrasa el kirchnerismo con los adjetivo calificativos! Pregunta: ¿Qué lograron durante 20 años con las Malvinas? ¿Qué avance hubo? ¿Qué paso hacia delante dimos? Lo que pasa es que este es el mismo diputado Leiva que hace dos años le dijo “señora presidenta” a Cristina obviando a Alberto Fernández. Así les va. Haciendo política partidaria un 2 de abril.

La gente ya se dio cuenta de todo. Por eso, el presidente tiene que terminar de decir su futuro. Es cierto lo que dice Liotti. Por la mañana es un león voraz que arrasa en las redes, que recorta gastos, que disciplina a la casta. Pero muchas veces por la tarde es un presidente que no puede aprobar las reformas que el país necesita y sufre traspiés insólitos. Me parece que llegó la hora de que el presidente use todo su poder sin culpa y sin miedo. Y eso incluye animarse a dialogar y pactar con los gobernadores que lo quieren ayudar. El consejo final sería: Presidente, déjese ayudar.