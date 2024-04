Messi se entrenó con normalidad en Inter Miami y podría sumar minutos ante Monterrey

La Pulga respetó los tiempos de su recuperación de cara a la ida de los cuartos de final del certamen que otorgará un cupo para el Mundial de Clubes 2025.

El argentino Lionel Messi se entrenó a la par del grupo en Inter Miami tras una "pequeña lesión" que lo alejó de varios compromisos y ahora la incógnita pasa por saber si está en condiciones de competir este miércoles contra Monterrey, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Si bien todavía no está confirmado que sea titular, la idea de Gerardo Martino es que Messi, quien respetó los tiempos de su recuperación, juegue aunque sea un rato en el Estadio DRV PNK, de cara al torneo que otorgará un cupo para el Mundial de Clubes 2025.

"Mañana definimos. Hoy no lo sé. Entrenó (hoy), sí, mañana vamos a definir. Todavía quedan 24 horas. Lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril", dijo Martino en una rueda de prensa.

Y agregó: "Todo esto recién empieza. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas".

El capitán de la Selección Argentina sufrió una molestia muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha contra Nashville, por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el pasado 14 de marzo.

Desde entonces, Messi fue desafectado por Lionel Scaloni para la gira de la Albiceleste por Estados Unidos y se perdió tres partidos de la MLS (vs. New York City, New York RB y DC United).