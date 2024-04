Con el posible regreso de Messi, Inter Miami enfrenta al Monterrey

Las Garzas, que podrían volver a contar con la Pulga, afrontan el choque de ida de los cuartos de final de la Concachampions.

El Inter Miami recibirá este miércoles, desde las 21, a Monterrey para el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions. Para este encuentro, se espera que el entrenador argentino Gerardo Martino pueda volver a contar con Lionel Messi, tras recuperarse de su lesión en el isquiotibial derecho. Te contamos el equipo que Gerardo Martino piensa para el partido en el Chase Stadium.

Aunque aún no se saben grandes detalles del equipo que pondría el Tata, se supo que el capitán campeón del mundo volvería a jugar luego de una pequeño dolor en el isquiotibial de su pierna derecha.

La Pulga sufrió la lesión frente a Nashville FC por la Concachampions, por la que no pudo ser parte de la fecha FIFA con la Selección Argentina ni tampoco en el triunfo por 3-1 como visitante, la derrota por 4-0 contra New York Red Bull por 4-0 y el duelo contra New York City FC en el séptimo partido de la MLS 2024.