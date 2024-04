El dengue desde la nutrición: todo lo que debes saber sobre la deshidratación y cómo combatirla

Una licenciada en nutrición brindo recomendaciones y resaltó la importancia de no automedicarse con bebidas isotónicas ya que no son convenientes para un cuadro clínico con una patología especial.

La deshidratación es uno de los factores de riesgo de la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti y puede tener graves consecuencias para la salud. Por eso es muy estar alerta y seguir las recomendaciones de profesionales.

La licenciada en nutrición, Raquel Carranza habló con un equipo de Noticiero 7 sobre la ingesta de bebidas isotónicas durante la enfermedad del dengue: “Dentro de las bebidas isotónicas, estamos haciendo referencia a bebidas deportivas que están diseñadas para reparar o mejorar la hidratación en deportistas, no es para un caso clínico con una patología especial porque no todas las deshidrataciones son iguales”.

El dengue produce fiebre alta, lo que genera una pérdida significativa de líquidos a través del sudor y hay que tener en cuenta cuando se trata de un cuadro leve o un cuadro de deshidratación moderada severa.

“Si es cuadro que no ha cursado tantos signos de fiebre con mucha diarrea , son cuadros básicamente leves. Solamente podemos consumir líquidos claros. El agua potable es la mejor opción para rehidratarse y le podemos sumar licuados de frutas para completar la hidratación”.

"Si es una deshidratación moderada tenemos que recurrir a algún profesional para que pueda indicar en qué situación clínica se encuentra el paciente y le pueda prescribir una sal de rehidratación o algún otro producto", explicó la especialista.

Sobre el final, destacó la importancia de no automedicarse debido a que hay bebidas que son deportivas y contienen una carga extrema de solutos y taurina que son aminoácidos ramificados que no son convenientes para un cuadro clínico con una patología especial porque no todas las deshidrataciones son iguales.