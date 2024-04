Colegios profesionales y la UNSE reclaman una actualización del presupuesto

Autoridades institucionales manifestaron su preocupación por la falta actualización del financiamiento universitario para garantizar la prestación de servicios educativos.

Autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la Asociación de Docentes Universitarios y de colegios de la provincia firmaron un compromiso de trabajo conjunto en defensa de la gratuidad de servicios educativos superiores y para reclamar por la actualización del presupuesto para el desarrollo de actividades.

En rueda de prensa realizada este jueves, el ing. Héctor Paz, rector de la UNSE, indicó: “durante enero y febrero de este año hemos recibido el mismo monto que en enero del año pasado. En un contexto nacional de inflación intearual superior al 250% y de una devaluación mayor al 120% se ve muy difícil poder funcionar con la misma suma de hace 14 meses atrás. La UNSE ha realizado formalmente, a través de notas, los reclamos correspondientes, tanto para gastos de personal como gastos de funcionamiento”.

“Todas las universidades argentinas nucleadas por el Consejo Interuniversitario Nacional hemos solicidato al gobierno nacional una actualización del 300% del presupuesto universitario. Por lo tanto este 70% otorgado en el mes de marzo es insuficiente para poder afrontar y garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas que tiene nuestra universidad”, puntualizó Paz.

A su tiempo, el Dr. Santiago Comán, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios remarcó: “Estamos solicitando la necesidad y la urgencia de mantener y actualizar el financiamiento al sistema de educación pública argentina, y particularmente a la universidad que nos compete, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y al sistema de ciencia y técnica, para poder garantizar el normal funcionamiento y las prestaciones de los servicios que la universidad brinda, no solamente al interior de la comunidad universitaria, si no através de la extensión del medio y el entorno de desarrollo económico, social y cultural”.

Comán también remarcó que “esto significa repensar la universidad en alianzas estratégicas con los colegios profesionales y que no queden en meros dichos o declamaciones, si no en acciones concretas y su implicancia. No significa estar a favor o en contra de nadie, pero sí significa estar con una bandera que viene desde 1918, que es la reforma pública”.