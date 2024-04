Revés para Jorge Martínez en Boca: rechazaron el pedido de recusación en el juicio por abuso sexual

El próximo miércoles será el turno de la presentación de los alegatos y la lectura del veredicto en Comodoro Py. El delito contempla penas que van de los seis meses a cuatro años de prisión.

La causa por abuso sexual en Boca, que tiene como imputado a Jorge Martínez, exentrenador del equipo femenino, sumó este viernes una novedad importante: la denunciante Florencia Marcó confirmó que el juez Sergio Paduczak rechazó el pedido de recusación y continuará el juicio, tal como estaba pautado de antemano, en Comodoro Py.

La defensa de Martínez, a cargo Ángel Romero, había elevado un pedido de nulidad por presuntas "irregularidades tendenciosas" por parte del magistrado del Poder Judicial de la Nación. Específicamente, el abogado denunció que el juez actuó como una especie de fiscal en el caso y que realizó "preguntas inducidas y tendenciosas" a los testigos que presentaron ambas partes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22.

Según las propias palabras de Marcó, jefa de Prensa del equipo femenino de fútbol de Boca, el miércoles 10 de abril, a las 10.30, será el turno de la presentación de los alegatos y la lectura del veredicto en Comodoro Py.

Florencia Marcó, jefa de Prensa del equipo femenino de fútbol de Boca, decidió no callarse más y denunció por abuso sexual simple al exjugador y en ese entonces técnico del equipo, Jorge Martínez. Este delito contempla penas que van de los seis meses a cuatro años de prisión.

Según Marcó, quien presentó la denuncia el 7 de marzo del 2023 luego de una serie de actitudes agraviantes por parte de Martínez, los tres dirigentes del cuadro de la Ribera, Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, "sabían que el abuso sexual era real", pero nunca tomaron ningún tipo de medidas.

"Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender", señaló en una entrevista con La Nación.