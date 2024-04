Por qué podemos contagiarnos dengue más de una vez

Con la lluvias abundantes de las últimas semanas, la cantidad de mosquitos que transmiten el virus hizo un crecimiento creció por encima de la media.

Actualmente existen 5 tipos de dengue, pero los tipos presentes en la Argentina son los tipos 1, 2 y 3, mientras que el tipo 4 es más común en Costa Rica y Venezuela, y el tipo 5 (DENV-5) fue identificado en 2007 en Malasia.

Los cinco tipos de dengue causan los mismos síntomas clásicos, que incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de los ojos y cansancio extremo.

Debido a que existen varios tipos de dengue, es posible que una persona que ya haya tenido dengue se vuelva a infectar, pero esta vez con un nuevo tipo. Cuantas más veces una persona se infecte con dengue, mayor es el riesgo de desarrollar dengue hemorrágico, que resulta de una reacción exagerada del organismo al virus del dengue, aumentando el riesgo de hemorragias y complicaciones graves.

“Es el problema sanitario más importante luego del COVID-19”, aseguró el médico infectólogo Roberto Debbag (M.N. 60.253). Y explicó que “es una alerta sanitaria en toda la Argentina” porque “nos transformamos en un país tropical”.



Cómo detectar al mosquito que transmite dengue y qué hacer para prevenir la picadura

Debbag indicó que “si el mosquito zumba, no es mosquito de dengue”, a la vez que añadió que el espécimen en cuestión “es el que tiene las patitas largas con rayitas blancas”. Se trata de un mosquito domiciliario, es decir, que, una vez que está en una casa, no se va a otra y busca a 2 o 3 personas para picar.

El médico infectólogo manifestó que, entre los cuidados que se deben tener, uno es hacer una barrera de protección, es decir, colocar un mosquitero y utilizar dentro de la casa productos o aparatos que hagan que los mosquitos se vayan o no ingresen.



¿Son diferentes los síntomas del dengue tipo 1, 2 y 3?

No. Los síntomas del dengue son siempre los mismos, pero cuando una persona contrae dengue más de una vez, los síntomas se vuelven más intensos porque existe un mayor riesgo de tener dengue hemorrágico. Por ello, es muy importante prevenir nuevos contagios, a través de medidas que impidan la reproducción del mosquito del dengue y, en consecuencia, las picaduras.



¿Puedo tener dos tipos de dengue al mismo tiempo?

Infectarse con 2 tipos de dengue al mismo tiempo no es una situación imposible, sin embargo se considera muy improbable porque sería necesario que en una misma región estuvieran circulando 2 tipos diferentes de dengue y esto es extremadamente raro. Por lo tanto, hasta el momento no se ha registrado ningún caso de infección por dos virus al mismo tiempo.



Cómo prevenir el dengue

El ministerio de Salud de la Nación recomienda tener en cuenta lo siguiente para prevenir la propagación del mosquito



Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior. Para ello se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables).

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.