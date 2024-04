Qué podría suceder tras el eclipse solar según tu signo

Este fenómeno se producirá este 8 abril. Mirá que tipo de influencia puede tener en cada signo.

Este eclipse solar se dará junto con la Luna nueva en el signo zodiacal de Aries. La revolución personal que ocasionarán los astros será significativa para todos. Es muy posible que las relaciones personales y laborales sufran cambios significativos. En su mayoría, estos cambios serán positivos y permitirán que cada signo del zodíaco experimente una transformación con estas nuevas energías. Todos podrán reinventarse, sanar y evolucionar hacia el futuro que tanto desean. Sólo será cuestión de focalizar su energía e impulsarse para que eso suceda.

El fuego y la iniciativa del signo Aries colaborarán durante todo este proceso. Sin embargo, todos los cambios serán repentinos e inesperados. Aunque el miedo y la incertidumbre no podrán ser los protagonistas esta vez… Las vibras podrán sentirse desde unos días antes e incluso después de que se produzca el Eclipse. Así que tendrán que estar atentos a los siguientes consejos si quieren vivir este tránsito y sacarle el máximo provecho.

La guía completa para entender el Eclipse Solar de abril, según tu signo del zodíaco:

Aries

A lo largo de toda esta temporada, finalmente te estarás eligiendo a ti mismo querido Aries. Este Eclipse ayudará a que puedas reconectarte con tu interior y tus necesidades más importantes. Ha llegado el momento en el que puedes trabajar para superarte cada día un poco más. Por fin te estarás dando cuenta de la importancia y el valor que tienes como persona. De ahora en más todo cambiará de rumbo y ubicarás a cada quien en su lugar. Podrás amigarte con tu ser y construir el futuro que deseas, Aries. Recuerda que este Eclipse se dará en tu signo y la energía que se manifestará será muy intensa. Te dará el envión y la fuerza que necesitas para salir adelante. Se aproximan nuevos comienzos, no dejes pasar esta maravillosa oportunidad.

Tauro

Gracias a esta temporada de eclipses, podrás profundizar más en tu interior querido Tauro. Ha llegado el momento oportuno para que puedas comprender qué es lo que deseas de ahora en más para tu vida. Tienes que saber que todo lo que te ha estado ocurriendo y todo por lo que has pasado, tuvo un propósito para ti y ahora por fin lo aprenderás. Tal vez actualmente aun no logras darle un cierre a algunos temas que siguen pendientes. Aprovecha las energías que estarás experimentando durante todo este eclipse solar. Lograrás avanzar con una mente renovada y un propósito más firme para tu vida. Sin dudas estarás mucho más conectado con tu lado espiritual. Anímate a ponerle punto final a todo aquello que ya no necesitas y fluye con todas tus fuerzas.

Géminis

Este eclipse te unirá con personas que serán muy beneficiosas para ti, Géminis. Presta atención porque la sintonía de la gente que te rodeará puede llegar a ser muy similar a la tuya. Estas personas seguramente te aportarán muchos beneficios y querrán sumarse a tus proyectos. Tienes que estar disponible para vivir estas nuevas experiencias, pues no te arrepentirás. Te sentirás inspirado y tus ideas serán de lo más creativas durante esta temporada. Podrás expandir tus horizontes gracias a los nuevos contactos que generes. Tanto a nivel personal como profesional y laboral, te sentirás muy satisfecho. Sin embargo, intenta hacer un balance saludable entre tus altas expectativas y tu realidad actual. Si bien se aproximan cambios positivos, deberás ir poco a poco, respetando los tiempos del universo.

Cáncer

Aquí comenzará el camino de una nueva etapa en tu vida. Tanto a nivel personal como profesional, estarás avanzando a pasos agigantados. Tomarás consciencia de tus capacidades y de tu valor. Te estarás replanteando el por qué ciertas cosas no avanzaron en tu vida. Pues déjame decirte que los motivos son variados. Pero uno de ellos, es que no dejas atrás el pasado, cangrejo. Para continuar con tu vida tienes que soltar y dar por terminados algunos capítulos de tu historia. Todavía no te has dado cuenta del poder que tienes y que eres capaz de llegar muy lejos. También tu esfuerzo a nivel laboral, se verá recompensado ¡enhorabuena! Pudiste demostrarle al mundo que eres invencible y que eres muy capaz cuando te lo propones. Sigue por ese camino y aprende a ponerle punto final a aquello que ya no es positivo para ti.

Leo

Durante esta temporada de eclipses, querrás redefinir algunas cosas de tu vida, Leo. Estás en el momento ideal para comenzar esos cambios que tanto estás deseando hacer. El énfasis estará puesto en tu aspecto más filosófico de la vida. Te replantearás muchos conceptos y querrás ajustar las dinámicas que venías aplicando durante estos últimos meses. Confía en que tienes las capacidades necesarias para abordar cualquier tema delicado. Anímate a conocerte cada día un poco más, pues esta nueva versión tuya es muy distinta de las anteriores. Se abre una nueva etapa en tu vida personal que tendrás que ir descubriendo poco a poco. No tengas miedo de expresar tus puntos de vista. Si eres honesto y claro, la gente a tu alrededor confiará más en ti. Hay chances de que se te presente una oportunidad para viajar.

Virgo

A lo largo de toda esta temporada, tu atención estará puesta en la reciprocidad dentro de tus relaciones, querido Virgo. Tal vez antes no lo habías notado, pero ahora querrás hacer un cambio en cómo te relacionas con el resto de las personas que forman parte de tu vida. Estarás interesado en que tus vínculos sean recíprocos y estables. Finalmente podrás sepultar aquellos miedos del pasado que venían atormentándote. ¿Qué conclusión sacas de todos aquellos errores que se han convertido en aprendizajes? Amígate con la idea de que has evolucionado y estás listo para recibir nuevos conocimientos. También es muy posible que te propongan un nuevo trabajo o una persona interesante se presente en tu vida. Deberás estar atento y aprovechar las oportunidades que surjan durante este Eclipse solar.

Libra

¿Estás preparado para recibir a una nueva persona en tu vida, Libra? Pues este Eclipse trae muchas novedades interesantes para ti. Está por manifestarse en tu vida alguien ideal, una persona con quien podrás aprender mucho. Hasta incluso sanar viejos patrones que tenías incorporados de antiguas relaciones. Todo será novedoso y podrás experimentar una conexión muy especial. Se te presentarán muchas oportunidades para salir y divertirte. Tal vez en esos encuentros sociales conozcas a esta persona, así que tienes que relajarte pero prestar mucha atención. Aprende a comunicarte de manera sincera desde el comienzo, para asegurarte de que conozcan tus intenciones desde el primer momento. Si ya tienes una relación, podrás profundizar y reconectarte con tu pareja. Disfruta de estas vibras renovadoras que cambiarán el rumbo de tu destino.

Escorpio

Durante la temporada del eclipse, tendrás ganas de modificar algunos hábitos y comenzar a mejorarlos, querido Escorpio. Reorganizarás tus prioridades y te tomarás el tiempo que sea necesario para los cambios que vendrán en los próximos días. Las vibras son notables y estarás predispuesto a enfrentarte a nuevos retos. ¿Qué es aquello que tienes que cambiar para poder vivir una vida más plena y saludable? El foco estará puesto en esas mejoras que sabes que tienes que hacer. Eres consciente de que tienes que trabajar duro para conseguirlo, pero lo harás. Tienes la fuerza y la energía necesaria para cambiar todo aquello que deseas. Por otro lado, a nivel laboral se te presentarán nuevas oportunidades que no debes desestimar. Puedes ascender significativamente, pero tienes que lograr un equilibrio para que tu vida personal no sufra alteraciones.

Sagitario

Tendrás el foco puesto en tus pasiones y en hacer aquello que verdaderamente disfrutas, querido Sagitario. Te estarás replanteando hacia dónde quieres llegar y lo que tienes que empezar a construir para conseguirlo. También resurgirá un nuevo deseo romántico, el cual tendrás que considerar porque te abrirá las puertas al amor. Encontrarás a esa persona con la que puedes vincularte sentimentalmente. Tanto el placer como la suerte estarán de tu lado con este tránsito del eclipse solar. Tu vida amorosa será la protagonista durante los próximos días. Finalmente ¿te sientes inspirado y con ganas de crear algo nuevo? Pues este momento es ideal para pensar en esas ideas que llevan tiempo dando vueltas por tu mente. Como verás, te espera una temporada excitante, llena de propuestas y nuevos comienzos. ¡Que lo disfrutes, Sagi!

Capricornio

Esta temporada te augura un momento importante para lograr el equilibrio entre tu profesión y tu vida personal, querido Capricornio. Tendrás el foco puesto en mantener cada cosa en su lugar. Y si bien muchas veces te cuesta dejar el trabajo fuera de casa, comenzarás a darte cuenta de que no puedes seguir yendo por ese camino. Tarde o temprano, tu bienestar te cobrará factura. Tienes que ser más equitativo, no te mereces más estrés del que ya tienes. Si pasas más tiempo de calidad en casa, podrás vincularte mucho mejor con tu familia y con tu entorno. ¿Cuáles son tus prioridades ahora, Capricornio? Serénate un momento y piensa. Tal vez has estado descuidando a los tuyos y ha llegado el momento de devolverles un poco el cariño que tanto te entregan.

Acuario

Este eclipse será el momento ideal para que puedas amigarte contigo mismo, Acuario. Tienes que volver a escuchar lo que te dicta tu corazón. Sé generoso, como lo eres con los demás. Fíjate cuales son los cambios que te beneficiarán a nivel laboral y comienza a poner en marcha esos proyectos que tienes en mente. Las energías serán intensas, pero te servirán para impulsarte y lograr lo que te propongas. También querrás comenzar con algún estudio o tomar clases de algo que te interese. Tendrás la necesidad de estar en movimiento, adquiriendo nuevos conocimientos. Tu forma de comunicarte, cambiará significativamente y serás bien recibido en tu entorno, por tus opiniones tan originales y creativas. No temas mostrar tu verdadero yo, porque te abrirá numerosas puertas y las propuestas serán muy interesantes.

Piscis

Querido Piscis, en esta ocasión serás muy afortunado en el ámbito de las finanzas y los negocios. Tendrás la suficiente confianza en ti mismo, y te animarás a ascender laboralmente. Tienes la energía que se requiere para luchar y lograr todos tus proyectos. Puede que te asocies con una persona que quiera compartir el mismo camino que tú. Los dos se inspirarán mutuamente. Estarás más consciente de los gastos y no querrás derrochar innecesariamente. Te armarás de valor y comenzarás a priorizarte. También estarás dispuesto a tomar la iniciativa, y te sentirás muy enérgico durante las próximas semanas. Aprovecha estas vibes que te impulsarán hacia el futuro que tanto deseas. Fortalecerás tu autoestima y tu confianza. La seguridad que experimentarás te abrirá muchas puertas. ¡Anímate a vivir este eclipse y renovar tus energías, pececito!