"Cuando baja la inflación sobreviven los más eficientes porque hay que empezar a competir"

Así lo evaluó el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

Este lunes, el analista político y económico Osvaldo Granados dio algunas consideraciones sobre lo que depara la semana en materia financiera en Argentina.

Anticipó que el Gobierno Nacional "está hablando con el sector más dialoguista con Pichetto a la cabeza. Desde Córdoba, Schiaretti dijo que hay que aprobar las leyes para que Milei pueda gobernar".

Granados puntualizó que entre los temas que se tratan se encuentran Ganancias, el blanqueo de capitales y la devolución de los fondos coparticipables a tres provincias. Anticipó además que estos fondos finalmente se le pagarán a Chubut, tras el cruce mediático que el presidente mantuvo con el gobernador Ignacio Torres.

"Una cosa es la libertad y otra los oligopolios y los monopolios", expresó el especialista. "Las prepagas se 'pasaron de rosca' y quieren sacarse a los afiliados d más de 70 años, pretendiendo que se vayan al PAMI. Claro, la gente mayor suele enfermarse más".

Agregó: "Esto de los oligopolios no es nuevo, Roosevelt tuvo que enfrentarse a Rockefeller por el precio del acero y el combustible".

Granados consideró que el país deberá liberar el ingreso de ropa cuando "tenga dólares" en sus reservas ya que actualmente "está tres veces más cara que en el exterior. Esto ya pasó en los 90. Cuando hay inflación, cuando todo está inundado y flotamos agarrándonos de una puerta, no sabemos que va a pasar. Pero cuando baja la inflación sobreviven los más eficientes, hay que empezar a competir, no se gana especulando, tenés que ser mejor", consideró.

Finalmente consideró que la diferencia del 12% entre el dólar oficial y el blue no es significativa y destacó que si no se liberó el cepo cambiario es porque el BCRA no tiene dólares. "Las reservas negativas que dejaron hace cuatro meses recién ahora se empiezan a cubrir. Todo es muy duro y todavía lo peor no pasó, va a bajar la inflación pero la recesión está disciplinando a todas las empresas, que se van a tener que acostumbrar a vivir con cambios".