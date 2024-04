"No creo que Cristina tenga la intención personal de volver a ser candidata"

Así lo expresó durante un contacto con Radio Panorama el analista político Carlos Fara.

Durante una charla con "Buen Día Santiago" el analista Carlos Fara vertió algunas consideraciones en torno a la actualidad del país y lo que depara la semana en materia política y económica.

En primer término, se refirió a las recientes declaraciones de la ex presidenta Cristina Kirchner, considerando que se se tratan de "intentos de ocupar un espacio que está completamente vacío".

"Unión por la Patria no tiene proyección suficiente a nivel nacional. Esta es una Cristina devastada a la que su propio público no ve como candidata, sino como una líder o referente. Sus pronunciamientos son una suerte de tarea de mantenimiento, no creo que tenga la intención personal de volver a ser candidata", consideró.

Pacto de Mayo

Consultado en torno a las posibilidades de que el Gobierno Nacional arribe a un acuerdo con sectores de la oposición de cara al llamado Pacto de Mayo, adelantó que este lunes "el oficialismo se reúne con el bloque liderado por Pichetto".

"Si hay avance habrá foto y firma de papeles el 25 de Mayo. Pero si no, no tiene ningún sustento político. Está claro que este es un pacto de adhesión a lo que dice el Gobierno Nacional", explicó.