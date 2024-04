Victoria Villarruel visitó la DAIA y reclamó por los secuestrados por Hamás

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó en un evento organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), donde abogó por la liberación de los secuestrados por Hamás y criticó el doble estándar en materia de Derechos Humanos.

En esta línea, la vicepresidenta añadió: “Las mujeres y los hombres somos iguales, pero en el mundo depende de cómo pienses... Depende de lo que creas, de en qué trabajes, de tu situación económica o social para que puedas ser defendido por el inmenso lobby de los Derechos Humanos".

Para Villarruel, el Día de la Mujer está "cooptado" no solo en Argentina, sino también en el mundo. "El feminismo no nos reconoce. No nos representa a las mujeres en su totalidad. Las mujeres no pensamos igual", agregó.

La abogada fue la principal oradora del encuentro, recibida por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y contó con una gran presencia de mujeres en el lugar.