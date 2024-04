Jeremy Allen White será Bruce Springsteen en una nueva biopic

Después de algunos rumores, esta semana se confirmó que el actor estrella de The Bear, Jeremy Allen White, interpretará a Bruce Springsteen en una nueva película biográfica sobre el músico estadounidense.

El film estará dirigido por Scott Cooper, quien actualmente está escribiendo el guion, y se centrará en los entretelones de la grabación del álbum seminal de Springsteen, Nebraska.

Según informó Deadline, el título de la biopic será Deliver Me from Nowhere y mostrará al artista “luchando con demonios personales e intentando comprender su ascenso a la fama mundial” mientras compone y graba uno de los discos “más emocionalmente crudos, oscuros y honestos en la historia reciente de la música”.

Springsteen lanzó Nebraska en 1982 y se destacó de sus otros LPs por su crudeza. El disco presentó al artista en una faceta más íntima, acompañado solo por una guitarra acústica, creando un ambiente confidencial y reflexivo. El álbum está lleno de historias sombrías y personajes marginados, explorando temas como la desesperanza, la alienación y la lucha por encontrar redención en un mundo hostil.