No hubo acuerdo con las empresas del sector y la UTA amenazó con hacer un paro de colectivos mañana

El gremio que conduce Roberto Fernández nuevamente lanzó la advertencia de no brindar el servicio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con realizar un paro de colectivos para este jueves 11 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo dio a conocer en un comunicado que difundió en medio de las negociaciones entre el Gobierno y las cámaras de transporte sobre el conflicto salarial con los choferes.

El gremio que nuclea a los choferes de colectivos reclama que al sueldo básico de marzo se le incorpore el bono de $250.000 abonado en febrero -mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000-. Así, los trabajadores piden cobrar un total de $987.000.

Por su parte, las cámaras que operan las líneas de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires afirman que no cuentan con fondos suficientes desde Nación para pagar el aumento salarial.

El paro se iba a realizar a partir del lunes pasado a las 20hs, pero el Gobierno, el gremio y las empresas se tomaron dos días para encauzar la situación.

En el texto, el gremio aseguró: “Ante tal situación, en el día de mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada, esperando el pago del 100% de los salarios, corno requisito previo a iniciar las tareas”.



Sin embargo, la cámara que agrupa a las principales empresas de colectivos aclaró que, a pesar del comunicado, la audiencia no había finalizado y que “todavía la UTA no se expresó en el ámbito formal de la Secretaría de Trabajo, donde aún se desarrolla la audiencia por Zoom”.



Poco antes de las 17hs, se confirmó que efectivamente no se llegó a un acuerdo en esta reunión. Desde la Secretaría de Trabajo se instó a las partes a “extremar esfuerzos a fin de acercar posiciones superadoras de las diferencias planteadas”, Además, “con el objetivo de proseguir con las tratativas”, se definió una nueva fecha de audiencia virtual para el 15 de abril a las 11hs.