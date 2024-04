¿Qué pasa entre Juanita Tinelli y Rodrigo De Paul?

Las redes se revolucionaron cuando aparecieron los posteos del futbolista y la joven modelo.

En medio de sus vacaciones por Europa de Marcelo Tinelli salió a cenar con sus hijos y aprovechó para reunirse con varios jugadores del seleccionado nacional, entre ellos Rodrigo de Paul. Durante el encuentro se tomaron varias fotografías pese a que Juanita Tinelli no aparece en ninguna de ellas, también fue parte de la cita. Ayer, Pochi de Gossipeame, reveló que la joven modelo habría visitado el departamento del ex de Tini en Madrid junto a sus amigas. "Lo que sí, me parece que anduvieron divirtiéndose en el departamento de Rodrigo. En la foto de Juanita se ve el almohadón y la gorra de él. Yo sabía que, en su momento, Cande (Tinelli) y Coti (Sorokin) se habían juntado con Tini (Stoessel) y De Paul en Madrid", aseguró la influencer especializada en farándula, junto a la imagen que compartió la hija del conductor y donde se pueden ver estas similitudes entre las imágenes.