Emilio Monzó vaticinó que Milei tendrá su ley ómnibus: “Que salga de las redes y gobierne”

El diputado de Hacemos Coalición Nacional destacó el rol de Guillermo Francos en las negociaciones rumbo al nuevo debate del proyecto del oficialismo; “Ruego que su bulimia emocional no traicione este gran acuerdo”, dijo sobre el Presidente.

Tras el envío por del último borrador de la nueva ley “Bases”, el diputado de Hacemos Coalición Nacional, Emilio Monzó, consideró que esta vez será aprobado el proyecto del Ejecutivo y destacó el giro del Gobierno en su disposición al diálogo con los distintos sectores de la política, algo que atribuyó el fracaso de la iniciativa cuando se trató en enero. Además, cuestionó la utilización de las redes sociales por parte del presidente Javier Milei ya que “lo que dice realmente no ayuda a esa confianza para lograr transformar el país”.

“Lo que ha hecho en enero y febrero ha alejado las posibilidades de que tenga las herramientas para transformar la Argentina”, sostuvo durante una entrevista en LN+, donde aclaró que el actual es un escenario distinto.

“Hoy, en el Congreso, me animo a decir que el Presidente de la Nación va a tener en los próximos la ley ómnibus aprobada”, dijo y señaló que, de acuerdo a sus estimaciones, la propuesta oficial va a contar con un promedio de entre 140 y 150 votos a favor.

En este sentido, el legislador valoró en particular la labor del ministro del Interior, Guillermo Francos, para lograr “esa confianza” que, según percibe, es necesaria para alcanzar los acuerdos que requiere la administración de La Libertad Avanza (LLA).

“Hay algo que cambió en la CGT y en la dirigencia, o los diputados nacionales, de darle la herramienta al gobierno. Hay una disociación de nosotros con las actitudes del Presidente, que es un esfuerzo de salud mental”, expresó y remarcó que “todas las cosas que dice” el mandatario “quedan ajena a los debates del congreso y ajenas a las reuniones con el ministro del Interior”.

Monzó insistió en que -pese a las opiniones del titular del Ejecutivo- “no hay diálogo sin consenso, sin respeto” y estimó que si el mandatario “detesta esas cosas, detesta la democracia”. “La democracia tiene que ver con la tolerancia, la negociación y la pluralidad. No somos diputados de LLA, no tenemos como origen ideológico lo que piensa el presidente, y parece que cada vez que uno piensa distinto está equivocado, y eso no es una equivocación, el pensar distinto enriquece a quien quiere escuchar”, evaluó.



En ese punto, el extitular de la Cámara baja discrepó con la versión que dio el Presidente sobre el traspié que tuvo la ley ómnibus cuando se trató en Diputados. “En esto se han equivocado, no es que no salió la ley por la casta y todas las estupideces que dijo el presidente y muchos de los que nos gobiernan, no salió la ley por improvisación del Gobierno”, afirmó, aunque se permitió darles “una licencia porque son nuevos muchos de ellos”.

“Con alguna prepotencia que todos tenemos al inicio de un gobierno quisimos llevarnos por delante la Argentina. Se pegaron un palo, aprendieron para bien y comenzó una etapa distinta que sorprende”, expresó y si bien se mostró expectante en que el debate tenga un buen destino, reparó en la importancia de que las expresiones de Milei no vuelvan a ser un obstáculo en ese camino.

“Ruego que su bulimia emocional no traicione este gran acuerdo, que su espasmo permanente en las redes...decíamos que a Alberto Fernández hay que sacarlo de las redes, bueno, sáquenlo a este muchacho también de las redes. A nosotros nos trata de ratas, no sé cómo decirle al presidente de la Nación, con todo respeto, que salga de las redes, que gobierne.. se terminó la campaña”, reclamó y analizó que “esa inflamación del discurso, lo que esconde es la incapacidad para gobernar”.