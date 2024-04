Interpol emitió alerta roja para encontrar a Abel Guzmán, el peluquero asesino

El hombre permanece prófugo desde que mató a Germán Medina.

Interpol emitió un "alerta roja" para encontrar a Abel Guzmán, el asesino del colorista Germán Medina en una peluquería del barrio porteño de Recoleta, quien permanece prófugo tras el crimen cometido el 20 de marzo.

El hecho ocurrió en una reconocida peluquería llamada Verdini. Allí, en medio de una discusión durante un descanso tras la jornada laboral, Guzmán apuntó con un arma a Medina y lo mató.

Tras el crimen, el sujeto se dio a la fuga por una ventana y nunca más se supo nada de él. El brutal asesinato con su posterior huida quedó grabado por las cámaras de seguridad del local que permaneció cerrado luego, aunque abrirá nuevamente el próximo sábado.

A más de dos semanas del hecho, un nuevo video que incorporó la Justicia da muestras de que Guzmán, después de sacarle la vida a Medina, tendría la intención de asesinar al dueño de la peluquería, aunque no lo encontró durante su persecución y se terminó marchando.

"Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo", expresó Marina, hermana de Germán, en conversación con Ari Paluch por Arizona en la Rock&Pop.

"No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo (Verdini, dueño de la peluquería)", agregó.

Cuando comenzó la investigación, el abogado del comercio, Cristian Benítez, mencionó que los motivos del crimen podrían ser "celos o cuestiones personales".

"Habían terminado el día de trabajo y eran las únicas cinco personas que estaban. Se juntaron para distenderse y después cerrar el local", mencionó.

"Puede ser un tema de egos o cuestiones personales por cumplir la misma función", expresó en TN sobre los posibles motivos del asesinato.