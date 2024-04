Guillermo Francos sostuvo que sectores de la oposición "están buscando que haya un muerto" para perjudicar al Gobierno

"El Estado tiene la obligación de mantener el orden, pero esta gente quiere crear caos, esto significa generarle un problema al gobierno", aseveró.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró que determinados sectores de la oposición "están buscando que haya un muerto o una víctima grave" en las protestas callejeras, con el fin de desestabilizar al Gobierno de Javier Milei. En referencia a los incidentes que se produjeron esta mañana en la Avenida 9 de Julio, el funcionario aseveró que "pasó lo de siempre, pero hay un protocolo y cada vez que pase (los manifestantes) van a ser reprimidos por las fuerzas policiales". "El Estado tiene la obligación de mantener el orden, pero esta gente quiere crear caos, esto significa generarle un problema al gobierno", aseveró. Sin embargo, Francos advirtió que "no hay posibilidad de desestabilizar al Gobierno porque está sostenido por el apoyo popular". "Es evidente que estos grupos están buscando que hay un muerto o una víctima grave porque el presidente cortó la manguera de fondos", dijo, y añadió que "sectores del kirchnerismo cuestionan diariamente al gobierno y no tienen empacho en apoyar estas acciones". Además, cuestionó a Cristina Kirchner al señalar que "causa indignación escucharla, pareciera que todo esto es culpa de Milei. Debería hacerse cargo de algunas cosas". Por otra parte, se refirió al encuentro de esta tarde con los integrantes de la CGT y confió que el anuncio de un paro en el corto plazo "no fue tema de la reunión, pero si quieren hacerlo están en su derecho, aunque trataremos de convencerlos para que no lo hagan". "Hubo una confrontación inicial con los gremialistas por la parte laboral del DNU, que causaron algunas molestias y por eso llegó al primer paro contra un gobierno que recién empezaba", agregó el ministro. Con respecto al reclamo de Hugo Moyano para los trabajadores de su gremio, Francos puntualizó que "todavía no hubo ninguna resolución por parte del gobierno" para homologar las paritarias, e insistió en que "es un tema de conversación". En tanto, y acerca de la inflación, confió que el gobierno "espera un número más bajo que en febrero, ojalá siga esta tendencia descendente". Y también opinó sobre el conflicto originado con la designación de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político y aclaró que "no se rompió el bloque" de la Libertad Avanza. "Son discusiones, es algo que deben resolverlo ellos (los diputados) es algo que sucede en la política", concluyó en declaraciones al canal TN.