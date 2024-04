"Ya no puedo más 'Mati', necesito que aparezcas": el duro testimonio de la madre de Matías Loto

El joven de 22 años cuenta con una orden de captura nacional. La Policía santiagueña realizó numerosos rastrillajes en zonas montuosas en las afueras de Fernández, ampliando el radio en las últimas semanas, sin resultado alguno hasta el momento.

En apenas 8 días, se cumplirán dos meses de que hallaron los restos de Carolina Ledesma. Su cuerpo yacía al borde de su cama, en una habitación de su casa, en la ciudad de Fernández, departamento Robles. Desde entonces, Matías "Pato" Loto, su ex novio, se convirtió en el principal sospechoso del femicidio y hasta anoche, su paradero era un misterio.

También se realizaron allanamientos en distintos puntos del país, como Buenos Aires y Santa Fe. Se secuestraron celulares de familiares y amigos, pero no obtuvieron ninguna pista.

El pasado 31 de marzo, se produjo la muerte del abuelo del presunto femicida, quien habría estado a cargo de su crianza en su niñez, y los investigadores tenían expectativa de que diera señales y que incluso pudiera hacerse presente durante el sepelio, pero nada de ello ocurrió.

Ayer se conoció un video que difundió la familia de "Pato", que habría sido filmado el pasado lunes, en el que su mamá, otra vez le pide casi entre lágrimas que se contacte con ellos, que "termine esta agonía y sufrimiento".

"Hago este video con la esperanza de que puedas verlo 'Mati', de que pueda llegar a vos y me escuches y termines esta agonía y sufrimiento que llevo todos los días", comenzó diciendo Luciana Loto.

Seguidamente agrega: "Hoy hace una semana que he enterrado a tu 'papi', al 'Papi Loto', y vos sabes, siempre has sabido que mi 'pa' ha sido todo para mí, ya no puedo más 'Mati', necesito que aparezcas, necesito saber de vos, necesito que pienses en todos nosotros que estamos sufriendo mucho, no permitas que esto siga y se haga más difícil".

"Ya he perdido al 'pa' y no quiero perderte a vos, yo quiero saber dónde estás... por favor te lo pido, por favor te lo pido", cerró.

Carolina Ledesma ya había denunciado en varias ocasiones a Matías Loto, y según algunos testimonios, había antecedentes de episodios de violencia entre ambos.

La joven habría iniciado una nueva relación, y ello era uno de los posibles móviles por los que "Pato" sesgó su vida.

Los restos de 'Caro' llevaban casi 20 horas sin vida cuando fueron hallados aquel fatídico lunes 19, por lo que estiman que fue asesinada en la noche del domingo o madrugada del lunes, por lo que el autor, tuvo tiempo suficiente de "planificar" su huida.

A días de que se cumplan dos meses de su muerte, su asesino sigue suelto, oculto y lejos del alcance de la Policía que sigue buscándolo.