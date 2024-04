Notre Dame reabrirá sus puertas a cinco años del voraz incendio que casi la destruye

La emblemática catedral parisina, incendiada en 2019, tiene fecha de reinauguración para diciembre de este año. "Hemos cumplido con los plazos y el presupuesto", aseguró el responsable de la obra.

Cinco años después de un devastador incendio, la restauración de la catedral de Notre-Dame está a punto de concluir cuando los ojos del mundo se vuelven hacia París con motivo de los Juegos Olímpicos. La tarde del 15 de abril de 2019, el tejado de la catedral fue consumido por las llamas, que rápidamente engulleron la aguja y casi derribaron los campanarios principales. En todo el mundo, los telespectadores vieron con horror cómo ardía el edificio medieval. Macron, cuyo segundo y último mandato termina en 2027, quiere que la restauración de la catedral levante el ánimo de la nación y los índices de aprobación de su Gobierno. "Sólo una vez en un siglo se organizan unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sólo una vez en un milenio se reconstruye una catedral", dijo Macron en su discurso de Año Nuevo 2024. Aún no está claro qué causó exactamente el incendio. Las autoridades francesas dijeron que un fallo eléctrico o un cigarrillo encendido pueden haber sido los responsables. "Un bombero me dijo: 'Señor, mire bien la fachada porque si no conseguimos apagar ese fuego, todo se arruinará'", recordó Patrick Chauvet, el ex párroco mayor de Notre-Dame. La fachada resistió, pero los daños necesitaron cinco años de intensas obras de estabilización y restauración. El orgullo de quienes trabajan en el proyecto brilla con luz propia. "Es la obra de mi vida, porque restaurar todo un monumento en toda su tridimensionalidad es algo excepcional", declaró Emma Roux, una artesana que trabaja en las icónicas vidrieras. La reapertura está prevista para diciembre, y de momento se está cumpliendo el calendario, según el funcionario que dirige el proyecto. "Estamos dentro de plazo y del presupuesto", declaró Philippe Jost el mes pasado en una comparecencia ante el Senado. Jost explicó a los legisladores que el proyecto había costado hasta ahora 550 millones de euros (587 millones de dólares), financiados en parte con donaciones masivas, entre ellas las de los multimillonarios del sector del lujo François Henri Pinault y la familia Arnault. Se donó tanto dinero que incluso sobrarán fondos para nuevas inversiones en el edificio, dijo. "Si nuestros patrocinadores lo aprueban, se utilizarán para restaurar la catedral y resolver los problemas anteriores al incendio, que afectan principalmente a la mampostería exterior", añadió Jost. Jost, de 63 años, ingeniero de formación que pasó gran parte de su carrera en el Ministerio de Defensa, asumió el cargo después de que su predecesor, el general Jean-Louis Georgelin, falleciera en un accidente de senderismo en agosto de 2023.