Inglaterra: un hombre tuvo 180 hijos y es considerado el padre más prolífico del país

Joe Donor tiene 52 años y vive en Newcastle, Inglaterra. Tuvo casi 200 hijos y contó que ve a las madres de ellos dos veces al año.

El caso de Joe Donor en Newcastle, Inglaterra, causó gran sorpresa y se hizo conocido debido a que el hombre de 52 años tuvo 180 hijos. Considerado el hombre más prolífico del país, donó su esperma durante más de 13 años y logró traer bebés al mundo a través de la inseminación natural, la inseminación parcial y la inseminación artificial. El inglés brindó una entrevista a un medio de Reino Unido y dio detalles sobre lo que él considera su "trabajo" y las críticas que ha recibido al respecto. Joe Donor reveló que el haber donado esperma tuvo un impacto en su vida personal y financiera. En diálogo con The Sun, el hombre habló de lo gratificante que fue para él haber ayudado a distintas madres, pero también reveló la parte mala de su trabajo e hizo mención de las críticas que recibió por su decisión y cómo ha afectado a su vida amorosa. Según contó el hombre inglés, debe dedicarle mucho tiempo a ser donante de esperma ya que "los tiempos de ovulación pueden cambiar", por lo que debe estar listo siempre. Por este motivo, es que ha afectado su vida amorosa, ya que "limita mi disponibilidad para tener romances con mujeres", detalló. Con respecto a las críticas, Joe Donor sostuvo que internet tiene una forma de "deshumanizar a las personas" y que es fácil hacer comentarios hirientes a través de esa vía debido a que se piensa que lo que hay detrás no es una persona real. “Me siento especialmente herido cuando mis críticos dicen que sólo hago donaciones para tener relaciones sexuales”, afirmó. Donor contó cómo es el proceso siendo donante de esperma y explicó: "Se podría pensar que al ser donante natural estoy mucho tiempo en la silla, pero siempre dije que si quieres tener una vida sexual activa, deberías conseguir una novia o casarte, porque normalmente solo conozco mujeres una o dos veces al mes”. Luego, aseguró que cuando logran quedar embarazadas, posiblemente no las vuelva a ver durante uno o dos años, "cuando quiera un segundo hijo". En esa misma línea, detalló que mantiene la regla de "no besarlas" y que es muy efectivo en su trabajo. Joe Donor se refirió a lo bien que le hace sentir "desempeñar un papel importante en la vida de las mujeres" que quedan embarazadas. Incluso, confesó que así se siente mucho más "rico" que trabajando en una oficina de 9:00 a 17:00. Finalmente, contó que su principal finalidad es ayudar a que las mujeres queden embarazadas y reveló que de sus casi 200 hijos, sólo conoció a 60.