Una familia tipo necesitó $773.385 en marzo para no ser pobre

Se trata de un 11,9% más que en febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Vale remarcar que el costo de la Canasta Básica Total (CBT) no incluye el valor de un alquiler de vivienda.

Una familia conformada por dos adultos y dos menores de edad necesitó en marzo ingresos por $773.385,10 para no ser considerada en pobre, un 11,9% más que en febrero, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Vale remarcar que el costo de la Canasta Básica Total (CBT) no incluye el valor de un alquiler de vivienda. El informe oficial remarca que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 10,9% en el tercer mes del año, lo que determinó que esta misma familia requiriera ingresos por $358.048,65 para no caer en la indigencia.