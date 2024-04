Quimsa va por la final de la Basketball Champions League Americas ante Hebraica Macabi

La Fusión enfrenta al elenco uruguayo desde las 22.10 en el estadio Ciudad buscando el boleto a la definición del título continental.

Este fin de semana la Basketball Champions League Americas definirá a su nuevo campeón, cuando se celebre el Final 4 de la Temporada 5, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, en donde Quimsa será anfitrión por primera vez.

Quimsa saldrá a escena esta noche para afrontar uno de los duelos más importantes de su historia, cuando enfrente desde las 22.10 a Hebraica Macabi de Uruguay en la segunda semifinal de la Basketball Champions League Americas. En primer turno se medirán Flamengo con Halcones de Xalapa.

Serán dos batallas en las que de un lado estará la experiencia de un otrora campeón y del otro, el ímpetu del debutante que buscará hacer historia. Estos son los detalles de cada duelo:

Quimsa será local y luce como favorito en el cruce. Es un conjunto que ha logrado desarrollar una gran química y tiene la cualidad de que mueve muy bien el balón para conseguir tiros abiertos. También se ocupa de los rebotes, lo que limita las segundas oportunidades de los contrarios, no obstante, al frente tendrá un rival como Hebraica Macabi que tiene mucha potencia en el juego interno y que ya demostró que puede crecerse con el público en contra, tal y como lo hizo en la fase anterior, al dejar en el camino al actual campeón, SESI Franca, con par de triunfos a domicilio

Los destacados



Brandon Robinson es el hombre de temer en el ataque de Quimsa (17,0 PTS y 47% en C3), no hay secretos con eso. El norteamericano, además de su gran talento en el juego uno a uno y de su buen tiro de larga distancia, tiene mucha experiencia en estas instancias y ya sabe lo que es coronarse con el equipo argentino. Dos piezas que deben jugar un papel determinante en el intento de contener a los internos macabistas, son el pívot Tayavek Gallizzi (12,0 PTS) y el ala-pívot Fabián Ramírez Barrios (10,4 PTS y 7,8 REB). No se puede dejar de mencionar al base Juan Brussino (11,3 PTS, 42% en C3 y 4,5 AST) que sin hacer tanto ruido es hoy por hoy uno de los mejores bases de la región.

En Hebraica Macabi, el centro Franklin Hassell (16,1 PTS y 9,8 REB) viene de ser el jugador Más Valioso de los Cuartos de Final. El zurdo de 2,05 metros de estatura ha impuesto su fortaleza en la pintura y es lo que tratará de hacer nuevamente. El ala-pívot panameño Ernesto Oglivie (16,3 PTS y 6,3 REB), ha sido el escudero perfecto de Hassell, castigando bajo el canasto pero también puede hacerlo de media y larga distancia, lo que lo convierte en un jugador difícil de marcar, mientras que en el perímetro el armador Luciano Parodi (12,8 PTS y 6,8 AST) es el encargado de llevar el ritmo y Jordan Williams (15,9 PTS) es el que destraba con su uno contra uno.

Se dijo

Fabián Ramírez Barrios, ala-pívot de Quimsa: "Creo que la clave será concentrarnos en nosotros, en lo que podamos hacer, sobre todo en defensa. Tenemos que hacernos fuertes, tratar de ser un bloque, para que después pueda fluir el ataque”.

Luciano Parodi, base de Hebraica Macabi: “Tenemos que sacarle volumen de juego a sus exteriores, que son los que más generan y tratar de imponer nuestro estilo que va más hacia juego interior y de allí generamos para todos”.

Halcones de Xalapa vs. Flamengo

El equipo mexicano ha venido jugando de manera formidable en ambos lados de la cancha pero tiene en contra que no está en ritmo de juego debido a que su liga local no está en actividad y ese es un factor que preocupa al entrenador Paco Olmos, según ha mencionado. Sin embargo, ha competido de esa manera durante toda la campaña y ha tenido éxito. La realidad es que cuenta con un equipo muy profundo y que está blindado en todas las facetas del juego. Por su parte, Flamengo, también tiene muchas fortalezas y no pareciera tener ningún tipo de fisuras. La principal arma de los cariocas ha sido su defensa pero será puesta a prueba ante una de las ofensivas más eficientes de la competición.

Jugadores a seguir

Hasta siete hombres promedian doble dígito en puntos en Halcones, pero el alero Jordan Glynn ha aparecido en momentos claves y es el líder en puntos con 14,7 por juego. Su efectividad desde el perímetro (56% en triples) ha sido superlativa y es allí en donde la defensa rival tendrá que contenerlo. Otros que pueden dar dolores de cabeza son el veterano alero Gabriel Girón y el base puertorriqueño Tjader Fernández (12,1 puntos cada uno) y sí de juego interno se trata el pívot austriaco Rasid Mahalbasic (11,1 PTS y 5,0 REB), cada vez se ha visto más sólido.

Por el lado del club brasileño el ala-pívot Gabriel Galvanni (17,3 PTS y 8,1 REB) está teniendo su mejor campaña desde que llegó al club y se ha alzado como la pieza clave de la ofensiva. Gui Deodato ha sido el complemento perfecto saliendo desde la banca (12.9 PTS y 1,9 ROB), pero un jugador que ha tenido un rendimiento modesto hasta ahora (7,5 PTS) y que pudiera explotar en cualquier momento es Didi Louzada. Este es el momento para que saque a relucir su jerarquía.