Old Lions, Lawn Tennis y Santiago Rugby salen a escena por la Liga del Norte Grande

Los tres representantes santiagueños se presentan por la 5ª fecha del certamen regional de rugby.

Old Lions, Santiago Lawn Tennis y Santiago Rugby se presentan por la 5ª fecha de la Liga del Norte Grande con el objetivo de sumar una victoria.

A partir de las 16.30, en el estadio Julio César Montenegro, Old Lions recibirá a Tigres de Salta con el objetivo de treparse a lo más alto de la tabla de posiciones en donde se encuentra como escolta de Jockey con 15 unidades.

Por su parte, también a las 16.30 en el Parque Aguirre, habrá choque de santiagueños entre Lawn Tennis y Santiago Rugby. El local está sexto con 7 puntos y quiere escalar en la tabla, mientras que el visitante está último y busca una victoria para sumar sus primeras unidades en el torneo.

Los otros dos encuentros de la jornada los protagonizarán Gimnasia y Tiro de Salta y Jockey Club a las 16.30 y Universitario ante Tiro Federal a partir de las 17.

Programación de la 5ª fecha:

16.30 – Old Lions vs. Tigres RC

16.30 – Santiago Lawn Tennis vs. Santiago Rugby

16.30 – Gimnasia y Tiro vs. Jockey Club

17.00 – Universitario vs. Tiro Federal

Posiciones:

1º Jockey Club 17 pts.

2º Old Lions 15

3º Tigres RC 14

4º Universitario 14

5º Gimnasia y Tiro 9

6º Santiago Lawn Tennis 7

7º Tiro Federal 1

8º Santiago Rugby 0