No borres tus fotos, sigue estos trucos para tener más espacio en el celular

Tener el teléfono lleno puede ser un problema para las diversas funciones que nos ofrece este dispositivo eléctrónico para el desarrollo de actividades.

Muchas personas en todo el mundo han experimentado fallas en su teléfono inteligente debido a que se encuentra lleno de archivos como por ejemplo: fotos o videos. Este problema se puede reflejar en fallas en las funciones del celular, como que funcione lento, no cargue de forma rápida o que no respondan algunas aplicaciones.

A raíz de esto, una de las soluciones que toman las personas con su móvil es borrar las fotos para liberar espacio, pero existe el peligro de que por un error se eliminen recuerdos que se tienen que si no existe una copia de seguridad puede conllevar no volver a recuperar lo perdido.

Por esto, presentamos ciertos trucos o modos que pueden implementar las personas para optimizar más eficientemente el almacenamiento del celular.

Borrar fotos y vídeos duplicados

Una de las soluciones más prácticas es revisar la galería del celular en la parte donde están los objetos duplicados y eliminar las repeticiones. Esto ayudará a preservar las piezas gráficas originales y desechar las réplicas.

Asimismo, existe variedad de aplicaciones que ayudan a recopilar las imágenes duplicadas que funcionan de tal manera que dan la posibilidad a la persona de elegir qué fotos quiere borrar. Este proceso no va a liberar de manera drástica el espacio del móvil pero sí permite eliminar archivos que no se quieren tener.

Abrir un espacio en la memoria caché del celular

Lo primero que puede hacer es eliminar la memoria caché de las aplicaciones que tiene el móvil que no genera gran pérdida, y en ciertos casos puede ayudar a desocupar el almacenamiento del dispositivo.

Por ejemplo, apps como redes sociales, galerías de fotos, o sitios webs guardan gran cantidad de datos en la memoria caché y al ir vaciándolas no pasará nada, pero se evita que se vayan llenando poco a poco siempre que se usa cierta aplicación. Esta puede ser una solución temporal para no decantarse por eliminar fotos o videos.

Revisar las descargas que no se necesiten

Otra opción antes de borrar fotos, videos o aplicaciones hay que escanear muy bien la carpeta de descargas porque muchas veces se tienen muchos archivos basuras que las personas no recuerdan haber descargado y que no lo van a necesitar en el futuro.

Por ejemplo cuando se descarga un documento para una clase o videos que nos gustó alguna vez pero no volvimos a ver después, son archivos que se pueden eliminar del celular.



Además, en Android es común descargar archivos APK, que tienen un tamaño relativamente grande que es parecido a si se hubiese instalado una aplicación. Se recomienda borrar una junto a la aplicación que se desinstale también el instalador que trajo esa app que ya es obsoleto.

Otras opciones que tiene si su celular tiene un rendimiento lento

Entre otras recomendaciones para mejorar el rendimiento del celular es reiniciarla de manera frecuente. Esta acción hace que se cierren aplicaciones en segundo plano, se libere la memoria RAM y restablece la configuración del equipo.



Del mismo modo, algunos dispositivos móviles tienen incorporado aplicaciones disponibles en la Play Store que pueden ayudar a limpiar y optimizar el celular. Estas apps eliminan archivos basura, administran aplicaciones en segundo plano, fortalecen la memoria RAM y realizan otras funciones de de mantenimiento y restauración para mejorar el desempeño del móvil. Por ejemplo, algunas variantes conocidads para los Android son CCleaner, Clean Master y SD Maid.



Con estas recomendaciones ya no será necesario padecer del peligro o la necesidad de borrar fotos o videos que guardan recuerdos únicos y que son luego difíciles de recuperar. También puede optar por eliminar aplicaciones que poco usa o que ya ha abandonado.