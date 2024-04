Fredy Villareal contó la valiente lucha de su madre contra un carcinoma

El humorista contó en La Noche de Mirtha el diagnóstico que recibió su madre de 84 años y cómo se encuentra.

Acostumbrado a sacar risas arriba del escenario como en la televisión, Fredy Villarreal mostró otro lado de su personalidad al abrirse con emoción en La Noche de Mirtha sobre el difícil momento de salud que está atravesando su madre, que fue diagnosticada con cáncer.

“Hace menos de 20 días mi mamá me llama angustiada. Me dice ‘¿vos podés creer lo que me dijo el médico?’ Me dijo tan crudo que tengo un carcinoma’”, contó el humorista. “Fue materia de análisis cuando decimos que el médico tendría, de alguna manera, que haber sabido como decírselo a mi mamá con la edad que tiene. No sé si con un libro de Freud bajo el brazo, de psicología o con un poco de humanidad”, reflexionó, con su humor habitual.

En ese momento el actor contó por qué hoy agradece la forma abrupta en que el especialista que atendió a su madre le dio la noticia. “Mi mamá tiene 84 y tiene un lindo final. Paso el tiempo y le dije ‘mamá, habría que agradecerle al médico que fue el que te lo dijo de esa manera, porque vos tomaste cartas en el asunto de una manera inmediata y nosotros también como familiares y con mi viejo”, aseguró.

“Empezamos a entender otro tipo de cosas que deberíamos saber, medio de holgazanes porque no queremos ver la realidad porque no nos queremos ocupar”, señaló, mientras Emiliano Pinsón, el periodista deportivo que habló de su diagnóstico de Parkinson, compartía su visión sobre cómo le comunicaron su enfermedad.

Fredy contó que su mamá tuvo una intervención quirúrgica y que se está recuperando. “Me emociona un poco. Hoy mi mamá está en mi casa. La operación fue un éxito y creo que va a seguir muchos años más”, señaló, sonriente. “¿Eso a vos no te sirvió para ver las cosas de otra manera?”, le preguntó el periodista. “Sí, para mi mamá, mi papá y para mí también y para toda la familia”, puntualizó.

En tren de confesiones el actor también destacó el rol que tuvo su cuñada en la batalla que emprendió su mamá. “Descubrí un ser angelado, que le mando un beso, que es la mujer de mi hermano. La descubrí en un rol como si fuese la hija. Así que Valentina, desde acá hago extensivo este mensaje por todo el acompañamiento que le hacés a mi mamá”, destacó. “A mi mamá mucha fuerza y está bien. Ahora está muy bien. Debe estar ahora moqueando con mi viejo también”, concluyó.

El actor es parte de Los mosqueteros del rey, comedia que protagoniza junto a Nicolás Cabré, Nicolás Scarpino y Jorge Suárez. “Acá la verdad que la recepción fue más bonita de lo esperado. Se notó que la gente lo pasó bárbaro”, contaba, en diciembre sobre el paso de la obra por Córdoba, que hoy es parte la oferta teatral porteña.



“A diferencia de lo que pasa en Capital, aquí el público que viene a ver la obra lo hace con la familia, y en la familia hay niños, y la risa de los niños es cautivante, es hermosa escucharla. Es fresca, es reconfortante, es inocente, es divina. Y la obra tiene mucho que ver con esta obra, para que la disfruten los chicos”, destaca. “Así que bueno, el verano tiene esto, ¿no? La familia sale completa y lo disfrutan todos. Es una obra para toda la familia. Ya nació, que a veces se dice, bueno, estamos por parir. Ya nació y nació muy bien. Con una sonrisa de oreja a oreja el estreno. Así que estamos felices. Creemos que vamos a tener una temporada estupenda en cuanto a que le guste a la gente. Después veremos cómo se ajusta todo por el momento que pasamos, ¿verdad?”, aseguró.