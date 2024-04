En vivo: Vélez visita a Independiente Rivadavia con la misión de pasar de fase

El Fortín se presenta en Mendoza ante la Lepra en el partido que marcará su futuro en la Copa de la Liga.

En un partido que deberá ganar obligadamente para pasar de ronda en la Copa de la Liga Profesional, Vélez se medirá con Independiente Rivadavia por la 14ª fecha de la zona A.

El partido se disputará a partir de las 20 en el estadio Bautista Gargantini, con el arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de TNT.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO

El equipo de Liniers no solo necesita ganar, si no también que River no triunfe, y que haya un empate en el duelo entre Talleres e Independiente.

La Lepra no tuvo el desempeño esperado en esta temporada en la Primera División, donde no gana hace 10 partidos. Y se encuentra en la ultima posición del grupo A con solamente 8 puntos, producto de 2 victorias, 2 igualdades y 9 derrotas.

Del otro lado Vélez, que está enfocado solamente en el torneo local ya que no gana hace dos partidos. Tuvo un rendimiento irregular a lo largo de todo el torneo, se ubica en la sexta posición con 22 puntos. Ganó 6 partidos, empató 4 y perdió en 3 ocasiones.