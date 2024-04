Para Granados, ante las bajas ventas "la recesión disciplina los precios"

Así lo evalúo el especialista económico Osvaldo Granados en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

Este lunes, el licenciado Osvaldo Granados introdujo durante su análisis diario para Radio Panorama diferentes conceptos en torno a lo que depara la semana en el siempre convulso ámbito político y económico de Argentina.

En primer término, recordó la intención por parte del Gobierno Nacional de que "la inflación llegue a un dígito".

"No se vende y la recesión disciplina los precios. Empiezan a haber promociones en los súper, los fabricantes comenzaron a congelar algunos precios y las grandes cadenas hacen ofertas por una semana entera, porque evidentemente si no vendes tenes que disciplinarte vos, no queda alternativa", explicó.

En referencia al debate por la reforma laboral, expresó que "la CGT está de acuerdo en algunas cosas, como que se modifique el régimen de indemnizaciones, las multas a las empresas que tomen en negro o la extensión del periodo de prueba. Pero no quiere que se pague una cuota solidaria como propone el radicalismo, y tampoco que las empresas dejen de ser agentes de retención de la cuota sindicales, que también afecta a la caja".

Adelantó además que el ministro del Interior Guillermo Francos va a iniciar una gira por las provincias del norte y "al primero que va a ver es a Gerardo Zamora, porque quiere saber en que están de acuerdo los gobernadores para la ley bases".

"Otra tema es la deuda que tiene Nación con las cajas jubilatoria provinciales, que se tiene que resolver ya y aparentemente se haría. El otro tema es la obra pública, que es más complicado. Están buscando fondos, necesitan 15 mil millones de dólares en efectivo porque el objetivo es levantar el cepo para dar paso a la reactivación", puntualizó.

Finalmente, dijo que el "BCRA está licuando toda la deuda" algo que se evidencia en la baja paulatina de la tasa mensual "con una inflación que está mucho más arriba".

"El Banco Central tenia medido el dólar y una deuda que había que licuar porque era impagable", expresó.