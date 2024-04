El sensualisimo Demi Moore en la fiesta de Dolce & Gabbana en Milán

La firma italiana celebró sus cuarenta años en la moda con una espectacular fiesta en el Palazzo Reale.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana celebraron por todo lo alto 40 años en la industria de la moda con un exclusivo party en el Palazzo Reale de Milán, que coincidió, además, con la inauguración de la exposición From The Heart to The Hands, que se podrá disfrutar hasta el 31 de julio y en la que se pueden apreciar doscientas piezas de su archivo de alta costura, así como conocer la inspiración y el trabajo artesanal detrás de sus creaciones.

Demi Moore fue una de las celebridades que, en su condición de embajadora de Dolce & Gabbana, brilló sobre la blue carpet. A sus fabulosos 61 años, la actriz sorprendió con un vestido semitransparente de malla metálica y cristales.

La actriz, que compartió cartel con modelos como Naomi Campbell, lució un vestido marca de la casa que se ha convertido en tendencia en las redes sociales. La prenda era totalmente transparente y dejaba a la vista la totalidad de la ropa interior de Moore, evidentemente elegida a propósito para la ocasión tanto por el color como por el diseño.

El vestido, que destacaba a la perfección la figura de la actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’ o ‘Ghost’, estaba hecho con una tela similar a la de las redes. Su manga larga, pequeños toques de pedrería que dotaban a la prenda de un brillo especial y la ausencia de escote cerraban una combinación que, a la vista de los comentarios que ha suscitado, parece haber sido exitosa.