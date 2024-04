El Gobierno consideró que la marcha por las universidades está “incentivada por la política”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que se alcanzó un acuerdo con las autoridades para incrementar el presupuesto universitario en dos tramos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el Gobierno alcanzó un acuerdo con las autoridades universitarias para incrementar el presupuesto en dos tramos, y consideró que la marcha convocada para mañana está “incentivada por la política”

“El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios”, planteó el funcionario nacional en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

“Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”, sostuvo, y agregó: “Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá”.

La semana pasada, y consultado sobre la propuesta del Gobierno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aclaró que la oferta “no resuelve nada”. “Después de más de un mes de reclamos, se dijo que a partir de marzo iba a dar el aumento del 70% sólo para gastos de funcionamiento. Un capítulo aparte son los docentes”.

La movilización universitaria al Congreso y a la Plaza de Mayo, convocada para las 15:30, tiene apoyo del kirchnerismo, la CGT, un sector de la UCR y la Coalición Cívica. A su vez, la UBA lanzó un video institucional con el siguiente mensaje: “Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos los que nos une”.