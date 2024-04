Denuncian que "por celos" un niño de 10 años prendió fuego a su vecina de la misma edad

“Tiró el alcohol, soltó la botella y se quedó sentado mirando todo”, afirmó la madre de la víctima en su denuncia. Ocurrió en Lomas de Zamora.

Un nene de 11 años fue denunciado por haber prendido fuego a su vecina de 10 en el barrio Santa Marta del partido bonaerense de Lomas de Zamora. La denuncia la hizo la madre de la víctima, quien lo acusó de atacarla “por celos”.

El dramático episodio ocurrió el 27 de marzo en la puerta de una casa ubicada sobre la calle Bustos al 1300. Victoria estaba con sus papás y sus hermanos, finalizando los preparativos para irse de viaje a la Costa Atlántica por el fin de semana largo de Semana Santa.

Fue entonces que un amigo, vecino de la misma cuadra, la invitó a hacer una fogata para espantar la ola de mosquitos que afectó a todo el conurbano durante varias semanas.

“Le dijo a mi hija que prendiera un fósforo, le tiró alcohol y la prendió fuego”, relató su madre en la denuncia que radicó en la comisaría de la localidad de Parque Barón, también de Lomas de Zamora. “Tiró el alcohol, soltó la botella y se quedó sentado mirando todo”, agregó.

La mujer contó que su hija “primero se quemó la pierna”, pero detalló que luego las llamas se extendieron a casi todo el cuerpo. “Menos la cara, gracias a Dios”, dijo Alejandra en diálogo con Diario Conurbano.

La nena fue asistida rápidamente por su familia y luego trasladada al Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires. Allí estuvo varios días internada en la sala de terapia intensiva.

Luego de estar internada en el centro de salud porteño durante semanas, la nena de 11 años recibió el alta médica y deberá continuar con un proceso de recuperación que le demandará al menos dos años.

Alejandra criticó duramente la postura que tuvo la madre del presunto agresor: “Me dijo que su hijo es menor, y que no le pueden hacer nada. Nunca me preguntó cómo estaba Victoria, que en ese momento peleaba por su vida”.

La mujer le pidió a la Justicia medidas preventivas en contra del chico acusado, con el objetivo de indagar “si sufre de problemas psiquiátricos y en qué contexto familiar vive”.

La madre de Victoria dijo que el nene atacó a su hija “por celos” del viaje familiar que iban a hacer, aseguró que no se trató de un accidente y recordó que el mismo chico “casi prendió fuego la casa de un vecino” hace algunos meses.

El caso ya se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y fue caratulado como “averiguación de ilícito”.