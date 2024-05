Chris Hemsworth reconoció que la última película de Thor fue un fracaso

Una de las figuras más importantes de la historia de Marvel Studios sorprendió tras una inesperada autocrítica.

El actor australiano Chris Hemsworth se lamentó por el fracaso de la película Thor: Amor y trueno, al asegurar que considera que se convirtió en "una parodia" de sí mismo.

En diálogo con la revista estadounidense Vanity Fair, Chris Hemsworth comenzó por señalar: "Me quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo". De esta manera, aseguró que no estuvo para nada satisfecho con el papel que tuvo en su última aparición en Marvel Studios.

"A veces me sentía como un guardia de seguridad del equipo, leía las líneas de los demás y decía: 'tienen cosas mucho más interesantes, se están divirtiendo más. ¿Qué está haciendo mi personaje?'", señaló el intérprete de Thor. Con estas palabras, apuntó contra los productores del estudio cinematográfico.

En cuanto a su futuro como el icónico personaje, Hemsworth explicó: "Probablemente soy bastante reemplazable. No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan agotada que pongan los ojos en blanco cuando me vean aparecer en la pantalla como ese personaje, si el público quiere verlo y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial". Así, evidenció que necesita de un buen proyecto para volver.

Chris Hemsworth

Para finalizar, se mostró feliz por todas las oportunidades que tuvo: "Me encantó poder reinventar ese personaje varias veces. Aún no tengo la respuesta, pero me encantaría intentar descubrir cómo podemos hacerlo de nuevo y mantenerlo poco predecible". Todo esto termina por confirmar que no volverá a Marvel Studios en el corto plazo.