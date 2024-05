Con tres imputados, el caso por el crimen de Eduardo Mottola se encamina a la sentencia

Este viernes se dictará la sentencia por el asesinato del mecánico. Por el caso están imputadas tres personas, entre ellas Juan Pablo Fernández, el policía federal sindicado como autor de los disparos.

Un Tribunal compuesto por los jueces Raúl Santucho, Gabriela Campos Nitinger y Graciela Viaña Alvendaño, dará a conocer este viernes la sentencia sobre los tres imputados que tiene la causa que investiga el asesinato de Eduardo Mottola, el mecánico acribillado en su taller ubicado en Santa Rosa y Libertad de esta Capital.

Por el caso están imputados además de Fernández, Yésica Paola Díaz y Damián Silva que según la investigación, le habría entregado 118 mil pesos a la mujer para pagar por el asesinato.

La hipótesis de la fiscalía es que el móvil del crimen se concretó luego de que Móttola, que había tenido una relación con Yésica, reclamara la paternidad de la hija que había nacido producto de ese vínculo.

Al estar el proceso en etapa final el proceso los imputados pidieron hablar. La declaración más esperada fue la de Fernández, quien fue detenido más de un año después del crimen. Las investigaciones lo posicionan en Santiago el día del crimen y revela contactos telefónicos con Yésica Diaz.

Durante su declaración dijo "estaba enajenado por la muerte de Mottola, de esta aberración. Me van a detener un año y dos meses después, resalto esto porque con 19 años como policía puedo ver con ojos críticos muchas cosas. Después de ese tiempo, no hay pruebas. No tengo miedo, solo a Dios porque ahora soy un muerto en vida, soy una víctima. Soy un preso inocente".

Los tres imputados, considerados coautores del crimen, enfrentan la grave acusación de homicidio calificado por alevosía, promesa remuneratoria y uso de arma de fuego, pena por la cual se contempla un la pena de prisión perpetua.