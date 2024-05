Diputados debaten el presupuesto universitario después de la sesión caída por falta de quórum

Nuevo encuentro de la Comisión de Educación para tratar un proyecto en Diputados que aborde el financiamiento de universidades.

Este jueves fue citada la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para tratar la emergencia presupuestaria en universidades nacionales, así como también el financiamiento del nivel superior de gestión pública y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La reunión fue solicitada por los diputados Rodrigo de Loredo, Danya Tavela y Pablo Juliano (Unión Cívica Radical); Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal); y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y contó con la rúbrica de distintos legisladores de su bloque. Se trata de un pedido posterior a la sesión especial caída el pasado miércoles 24 de abril, donde la convocatoria realizada por Unión por la Patria no alcanzó el quórum, precisamente por la ausencia de la mayoría de las bancadas que impulsaron el encuentro de la comisión. Antes del encuentro, Blanca Osuna (diputada de Unión por la Patria y vicepresidenta de la comisión) remarcó para este medio que pedirían ampliar el temario de discusión: "Son temas que tienen que ver con el financiamiento educativo, porque es necesario tener miradas integrales tanto para las universidades como para niveles obligatorio del sistema cuyos docentes están afectados por la falta de pago del FONID y del Fondo Compensador Salarial”. El temario que se tratará en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fue: Régimen Financiamiento de Universidades Nacionales.

Tratamiento del Artículo N° 58 de la Ley 24.521 de Sostenimiento y Régimen Económico Financiero : "El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional".

: "El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional". Emergencia Presupuestaria del Sistema Universitario Nacional y Educación Superior de Gestión Pública .

. Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional.

Emergencia Presupuestaria de Obras Sociales de Universidades Nacionales.